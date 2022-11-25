İstiklal Caddesi ile ilgili yeni yasaklar! Sokak müzisyenliği de yasaklandı

İSTANBUL Valiliği, 13 Kasım 2022 tarihinde gerçekleştirilen ve 6 kişinin öldüğü, 81 kişinin de yaralandığı bombalı terör saldırısı nedeniyle İstiklal Caddesi’nde birtakım önlemler aldı. Cadde üzerine masa, sandalye koymak, stant açmak, seyyar satış yapmak, toplu ve bireysel sokak müzisyenliği yapmak yasaklandı.

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Taksim İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım 2022 günü gerçekleşen ve 6 kişinin ölümü 8 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan bombalı saldırının ardından İstanbul Valiliği'nden bir takım yasaklama kararı geldi. gValilğin kararına göre bundan böyle İstiklal Caddesi üzerinde;

- Herhangi bir amaçla cadde üzerindeki işletmeler tarafından caddeye masa, sandalye, pano, seyyar tabela vb. konulmasına

- Stant kurulmasına; sergi açılmasına; seyyar satış yapılması ve satış tezgâhı konulmasına,

- Sosyal, kültürel veya ticari etkinlikler düzenlenmesine

- Toplu veya bireysel sokak müzisyenliği ve performans gösterileri yapılmasına

- Hanutçuluk faaliyetlerine ve benzerlerine kesinlikle izin verilmeyecek.

İstanbul Valiliği'nin açıklaması şöyle:

"İstanbul Valisi Ali Yerlikaya tarafından Beyoğlu İlçemizde yaşanan bombalı terör saldırısı sonrasında İstiklal Caddesinde güvenlik, huzur ve asayişin korunması, mevcut yaya trafiği akışının hızlandırılması konularında alınması gereken önlemlere ilişkin bir Genel Emir yayınladı.

Yaklaşık 1.400 metre uzunluğunda ve ülkemizin en yoğun yaya trafiğine sahip durumda bulunan İstiklal Caddesi’nde faaliyet gösteren mağaza işletmecileri, esnaflar, mesleki teşekküller, yerel yönetimler ve güvenlik birimleriyle yapılan tüm istişarelerde ortak talep; tramvay ulaşımı ve yaya trafiğinde akışın sağlanması ve sürekliliğin korunması olmuştur.

Öte yandan, kamu düzeni ve esenliği ile genel asayişin sağlanmasında da aynı hususun kritik önem teşkil ettiği değerlendirilmektedir. Bu nedenlerle İstiklal Caddesinde;

- Herhangi bir amaçla cadde üzerindeki işletmeler tarafından caddeye masa, sandalye, pano, seyyar tabela vb. konulmasına,

- Stant kurulmasına,

- Sergi açılmasına,

- Seyyar satış yapılması ve satış tezgâhı konulmasına,

- Sosyal, kültürel veya ticari etkinlikler düzenlenmesine,

- Toplu veya bireysel sokak müzisyenliği ve performans gösterileri yapılmasına,

- Hanutçuluk faaliyetlerine,

- Ve benzerlerine,

Kesinlikle izin verilmeyecektir.” denilerek, yetkili ve sorumlu kurum/kuruluşlar tarafından gerekli tedbirlerin alınması, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun ilgili hükümleri uyarınca emrin hassasiyetle uygulanması, emre aykırı davrananlar hakkında gerekli iş ve işlemlerin yerine getirilmesi hususları bildirilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”