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Potanın perileri sayı olup yağdı! Türkiye Arnavutluk'a 96 sayı fark attı

Potanın perileri sayı olup yağdı! Türkiye Arnavutluk'a 96 sayı fark attı

A Milli Kadın Basketbol Takımımız, FIBA 2023 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Arnavutluk'u 96 sayı fark ile 140-44 mağlup etti ve üçüncü maçında üçüncü galibiyetini aldı.

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FIBA 2023 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda mücadele eden A Kadın Milli Takımımız, Arnavutluk’u 140-44'lük skorla mağlup etti.

Mersin Servet Tazegün Spor Salonu’nda oynanan ve TRT Spor Yıldız’dan da naklen yayınlanan müsabakayı Türkiye Basketbol Federasyonu Başkan Vekili Ömer Onan, TBF Yönetim Kurulu Üyeleri ve TBF yöneticileri takip etti.

İlk yarıyı 74-16 önde bitirdik
Ay-yıldızlılarımız; Olcay Çakır Turgut, Pelin Derya Bilgiç, Meltem Yıldızhan, Tilbe Şenyürek ve Teaira Zyaire Mc Cowan beşiyle karşılaşmaya başladı. Millilerimiz, Arnavutluk karşısında ilk yarıyı 74-16 önde tamamladı. Maçın 3. periyodunda ise daha rahat bir oyun sergileyen ay-yıldızlılar, bu periyodu da 107-29 galip kapadı. Son periyotta maçı tamamen domine eden Kadın Milli Takımı, mücadeleden 140-44 galip ayrıldı.

A Kadın Milli Takımımızda Teaira Zyaire Mc Cowan 28, Tilbe Şenyürek 20, Alperi Onar 15 ve Tuğçe Canıtez ile Pelin Bilgiç 14'er sayıyla mücadeleyi noktaladı.

Arnavutluk’ta ise Ebi Dishnica 7 sayıyla oynadı.

Rakibimiz Slovenya olacak
Millilerimiz grubundaki dördüncü maçında 27 Kasım Pazar günü Slovenya’yı konuk edecek.

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