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Süleyman Soylu ve Murat Kurum'dan Düzce açıklaması

Süleyman Soylu ve Murat Kurum'dan Düzce açıklaması

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Düzce'nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen 5,9'luk depremin ardından son durum hakkında bilgi verdi.

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Düzce'nin Gölyaka ilçesinde yaşanan 5,9'luk depremin ardından ihtiyaçlar giderilmeye devam ediyor.

Bölgede 200'ün üzerinde artçı yaşanmış ve AFAD, 93 kişinin yaralandığını açıklamıştı. Eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verilen kent sayısı ise dörde yükselmişti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, depremin ardından son durumu aktardı.

"Düzce'ye toplam 27 milyon TL ulaştırıldı"

Bakan Soylu şu değerlendirmeyi yaptı:

"Özellikle eşya hasarları için komisyon oluşturduk. Düzce'ye toplam 27 milyon TL ulaştırıldı. Küçük eşya hasarlarının da tazmini için 5 bin liraya kadar sağlanabilecek talepten sonra karşılanmış olacak. Burada uygulamaya alacağımız az hasarlı yapılar var.

"Yapıların tespiti yapıldıktan sonra 5-7 bin civarında destek olacağız"

Sıvası dökük, kaplaması, tuğlası dökülmüş yapıların tespiti yapıldıktan sonra 5-7 bin civarında destek olacağız. Esnaflarımıza da yardım edeceğiz. Onların da zararlarını hasar tespit komisyonu belirleyecek. Afet bölgesiyiz, ormanlarımızdan, akarsularımızdan, suyumuzdan doluluğundan bahsediyoruz, ama sel bizim afetimiz. Çığ, kaya düşmesi bizim afetlerimiz.

Bizim görevimiz tedbirleri almak, afetle karşılaştığımız anda birbirimizin yardımına koşmak ve dayanışma gerçekleştirmek. Bu sınamalardan hep birlikte güçlenerek çıkıyoruz."

"Düzce genelinde 71 bina 134 bağımsız bölüm acil yıkılacak"

Düzce'de yıkılacak binalar için rakam veren Bakan Kurum ise, "Toplamda 4 bin 316 binada 15 bin bağımsız bölümde hasar tespit işlemi tamamlandı. Düzce genelinde 71 bina 134 bağımsız bölüm acil yıkılacak. Vatandaşlarımız hasarı olmayan, az hasarlı binalara girebilirler" değerlendirmesinde bulundu.

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