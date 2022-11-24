BIST 4.858
DOLAR 18,62
EURO 19,41
ALTIN 1.051,33
HABER /  SPOR

Ali Koç yönetiminden dernekler konusunda devrim gibi kararlar!

Ali Koç yönetiminden dernekler konusunda devrim gibi kararlar!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetim, dernekler konusunda devrim gibi kararlar aldı.

Abone ol

Fenerbahçe’de Ali Koç başkanlığındaki yönetim, dernekleri kurumsal bir yapıya kavuşturmak adına akreditasyon uygulaması başlatıyor.

Belirtilen maddeleri 15 Aralık'a kadar yerine getirenlere “Resmi Fenerbahçe Derneği” belgesi verilecek. Ayrıca dernekler, belirlenecek çatı derneklerin bünyesinde faaliyetlerini sürdürecek.

Başkan Ali Koç, dernekler arasında tek bir kurumsal yapıya ihtiyaçları olduğunu ifade etmişti.

Akreditasyon şartları arasında, dernek yönetimlerinin en az yüzde 50'sinin Fenerbahçe kongre üyesi olması, dernek logosunun kulüp tarafından onaylanması, derneğin merkez bürosunun olması ve aktif faaliyet göstermesi gibi maddeler yer alıyor. Ayrıca dernekler yılda 2 kez denetlenecek.

ÖNCEKİ HABERLER
Uruguay ile Güney Kore golsüz berabere kaldı
Uruguay ile Güney Kore golsüz berabere kaldı
Müşteri gibi geldi! Hırsızlık yapıp bu notu bıraktı kuyumcu şikayetçi olmadı
Müşteri gibi geldi! Hırsızlık yapıp bu notu bıraktı kuyumcu şikayetçi olmadı
Dünyanın ilk ve tek 6 yıldızlı metro şirketi
Dünyanın ilk ve tek 6 yıldızlı metro şirketi
Bakan Nureddin Nebati'den faiz kararı yorumu
Bakan Nureddin Nebati'den faiz kararı yorumu
Icardi'nin Dünya Kupası hayallerine Messi engeli!
Icardi'nin Dünya Kupası hayallerine Messi engeli!
Pakistan Başbakanı Şerif, Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye’ye gelecek
Pakistan Başbakanı Şerif, Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye’ye gelecek
Beşiktaş'ın kamp ve hazırlık maçı programı belli oldu
Beşiktaş'ın kamp ve hazırlık maçı programı belli oldu
Mersin'de sele kapılan kadının cesedi bulundu
Mersin'de sele kapılan kadının cesedi bulundu
Fahrettin Koca istifa eden hekim sayısını açıkladı
Fahrettin Koca istifa eden hekim sayısını açıkladı
Kamyonette cesedi bulunmuştu! Sır cinayet aydınlandı katil bakın kim çıktı!
Kamyonette cesedi bulunmuştu! Sır cinayet aydınlandı katil bakın kim çıktı!
İstanbul için kriz kapıda! Bakan duyurdu sadece 4 aylık kaldı
İstanbul için kriz kapıda! Bakan duyurdu sadece 4 aylık kaldı
AK Parti TikTok hesabı açtı! İlk paylaşım geldi: "Merhaba TikTok biz geldik"
AK Parti TikTok hesabı açtı! İlk paylaşım geldi: "Merhaba TikTok biz geldik"