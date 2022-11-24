Ali Koç yönetiminden dernekler konusunda devrim gibi kararlar!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetim, dernekler konusunda devrim gibi kararlar aldı.

Abone ol

Fenerbahçe’de Ali Koç başkanlığındaki yönetim, dernekleri kurumsal bir yapıya kavuşturmak adına akreditasyon uygulaması başlatıyor.

Belirtilen maddeleri 15 Aralık'a kadar yerine getirenlere “Resmi Fenerbahçe Derneği” belgesi verilecek. Ayrıca dernekler, belirlenecek çatı derneklerin bünyesinde faaliyetlerini sürdürecek.

Başkan Ali Koç, dernekler arasında tek bir kurumsal yapıya ihtiyaçları olduğunu ifade etmişti.

Akreditasyon şartları arasında, dernek yönetimlerinin en az yüzde 50'sinin Fenerbahçe kongre üyesi olması, dernek logosunun kulüp tarafından onaylanması, derneğin merkez bürosunun olması ve aktif faaliyet göstermesi gibi maddeler yer alıyor. Ayrıca dernekler yılda 2 kez denetlenecek.