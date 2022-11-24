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Mersin'de sele kapılan kadının cesedi bulundu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Mersin'de sele kapılan kadının cesedi bulundu

 MERSİN'in Gülnar ilçesinde, ormanlık alanda çadırdayken sele kapılarak kaybolan kadının cansız bedenine ulaşıldı.

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Kentte etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle ilçeye bağlı Karadere mevkisindeki ormanlık alanda sel meydana geldi. Ağaç kesimi yapmak için ormanda bulunan ekibin kurduğu çadırdaki biri kadın 4 kişi, bölgeden kaçmaya çalıştı. Çadırdan çıkamayan 49 yaşındaki Gülcan Eroğlu, sel sularına kapılarak kayboldu.

Sürüklenen çadır ile ekiplere ait otomobil, bu sırada dere yatağına düştü.

Bölgede ekiplerce gerçekleştirilen çalışma sonucu Eroğlu'nun cesedi, kaybolduğu alana yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta dere yatağında bulundu.

Dere yatağından çıkarılan Eroğlu'nun cesedi, hastane morguna kaldırıldı.

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