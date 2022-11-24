AK Parti MKYK üyesi Şeyma Şendur Amasya'ya kaymakam olarak atandı!

AK Parti Kadın Kolları Merkez Karar Yürütme Kurulu (MKYK) üyesi Şeyma Şendur, Amasya’nın Hamamözü ilçesine vekil kaymakam oldu. CHP'den 'partili kaymakam' itirazı geldi.

Abone ol

Siyasette şimdi de 'partili kaymakam' tartışması başladı. AK Parti Kadın Kolları MKYK üyesi olan Şeyma Şendur, 21 Kasım 2022'de Amasya'nın Hamamözü ilçesine vekil kaymakam olarak atandı. Partili bir kişinin ilçeye kaymakam olarak atanmasına CHP'den itiraz geldi.

"Partilileri kaymakam yapıyorlar"

Şendur'un kaymakam olarak atanmasına tepki gösteren CHP Amasya İl Başkanı Turgay Sevindi öyle konuştu: "15 Temmuz'dan sonra hukuku katlettiler, şimdi de idareyi bitiriyorlar. Söz konusu AKP olunca bu ülkede her şey normal."

"Partili bir Cumhurbaşkanının olduğu bir ülkede partili kaymakam olması bizi şaşırtmadı. Partili avukatları savcı hakim yaptılar. Şimdi de partilileri kaymakam yapıyorlar. Her şeyi yok ettiler. AKP'li olanlar hızlı bir şekilde yükseliyor. Yaparsa AK Parti yapar söylemlerine yakışır bir eylem olmuş."