İtalyan devi Juventus'tan Galatasaray'ın yıldızına kanca!

Galatasaray'da transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı kırmızılılarda, sezon başında Lyon'dan transfer edilen Leo Dubois'e flaş bir talip çıktı. İtalyan basınında yer alan habere göre, Juventus, 28 yaşındaki sağ bek için harekete geçti. İşte ayrıntılar... .

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Juventus, devre arasında savunmanın sağına transfer yapmaya hazırlanıyor. Galatasaray'ın Fransız sağ beki Leo Dubois'nın da Torino ekibinin transfer listesinde yer aldığı bildirildi.

Sky Sports Italia'da yer alan habere göre, sağ bekte sıkıntı yaşayan Juventus'un izlediği oyunculardan biri de Leo Dubois... Ocak ayında bu bölgeye transfer yapmak isteyen İtalyan devi Dubois'nin yanı sıra, Torino'dan Singo, Atalanta'dan Maehle'yi de yakından takip ediyor.

Süper Lig'de 6 maçta forma giydi!

28 yaşındaki oyuncu bu sezon Süper Lig'de altı maçta şans buldu. Sarı - kırmızılıların 10 kişi sürdürdüğü Konyaspor maçında sonradan oyuna giren ve sol bekte görev yapan Dubois'nın yerden sert bir şekilde ceza sahasına gönderdiği top rakip savunmacı Calvo'dan sekerek filelere gitmiş ve sarı - kırmızılılar 10 kişi kaldığı maçı kazanmayı başarmıştı.

Dubois, Türkiye Kupası'nda da iki kez görev aldı. Tecrübeli oyuncu bu maçlarda iki kez asist yapma başarısı gösterdi.