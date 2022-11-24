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Merkez Bankası rezervleri yılın en yüksek seviyesinde

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Merkez Bankası rezervleri yılın en yüksek seviyesinde

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 18 Kasım haftasında bir önceki haftaya göre arttı ve 122 milyar 885 milyon dolar ile yılın en yüksek seviyesine çıktı.

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TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 18 Kasım itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 3 milyar 409 milyon dolar artışla 80 milyar 30 milyon dolara çıktı. 

Söz konusu dönemde altın rezervleri de 1 milyar 953 milyon dolar yükselerek 42 milyar 855 milyon dolara ulaştı.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 18 Kasım haftasında bir önceki haftaya kıyasla 5 milyar 362 milyon dolar artışla 117 milyar 523 milyon dolardan 122 milyar 885 milyon dolara yükseldi. Söz konusu veri, yılın en yüksek seviyesine işaret etti.

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