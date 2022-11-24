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Fırından aldığın ekmeğin içinden öyle bir şey çıktı ki... 5 saat onunla yaşadı

Fırından aldığın ekmeğin içinden öyle bir şey çıktı ki... 5 saat onunla yaşadı

İstanbul'da iki çocuk babası Faruk Karayel'in ekmek fırınından aldığı ekmeğin içinden demir tel çıktı. Telin, ekmeği yerken boğazına takılması sonucu operasyon geçiren Karayel, korkudan ekmek alamadığını söyledi.

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İstanbul'un Arnavutköy ilçesinin Anadolu Mahallesi’nde dün akşam, çalışmış olduğu işyerinden çıkmasının ardından evine giden iki çocuk babası Faruk Karayel (30) yol üzerinde bulunan fırından ekmek aldı.

Evde akşam yemeği sırasında çocuğu ile birlikte aynı ekmekten yiyen Karayel, boğazında bir acı hissedip doktora gitti. Gitmiş olduğu ilk hastanede boğazında tahriş olduğu öğrenen Karayel, boğazındaki acı geçmeyince gece saatlerinde tekrar doktora gitti. Gitmiş olduğu hastanede çekilen tomografi sonucu ile hem kendisi hem de doktorlar şoke oldu. Faruk Karayel’in boğazına yapışmış 2 buçuk santim büyüklüğünde tel olduğu kayıtlara geçti.

Tel, Karayel’in boğazında tam beş saat yapışık halde kaldı. Gittiği ikinci hastanede ise operasyon ile çıkarıldı. Yaşadıklarını aktaran Faruk Karayel, “Denetimler sıklaştırılmalı, çocuklarım yemiş olsaydı daha kötü şeyler olabilirdi” ifadelerini kullandı.

Hastaneye gittim çekilen tomografide tel gözüktü ve beni kulak, burun ve boğaz polikliniğine sevk etti.

Korkudan ekmek alamıyorum

30 yaşındaki Faruk Karayel, şu anda korkudan ekmek alamadığını söylerken, “Dün işten çıkıp eve giderken fırından ekmek aldım. Üç ekmek aldıktan sonra çocuklarımla beraber yemek yiyorduk baktım ki boğazıma bir şey takıldı. Ne yaptıysam gitmedi. Hastaneye gittim bir şey bulamadılar ve boğazımın tahriş olduğunu söylediler ancak ben hissediyordum ve çıkartamıyordum daha sonra başka bir hastaneye gittim çekilen tomografide tel gözüktü ve beni kulak, burun ve boğaz polikliniğine sevk etti. Doktor kamera sistemi ile müdahale ederek teli çıkarttı. Çıkarttı ama ben o süreçte çok kötü oldum.

Doktor bana ilaç yazdı benim çocuğumun başına gelmiş olsaydı Allah korusun önemsemezdi ben hissettim ama onlar için zor tabi. Daha önce haberlerde jilet duymuştum ama benim başıma geleceğini hiç düşünmemiştim. Sabah fırıncıya gittim bana dedi ki nalburdan tel fırça aldım ondan gelmiştir inkar da etmedi. Bana direkt söyledi. Bende çıktım gittim ne yapayım. Denetleme olmadığı için böyle oluyor daha sık denetleme olsa bu şekilde olmaz daha hijyenik olur ben şuanda korkudan ekmek alamıyorum” ifadelerini kullandı.

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