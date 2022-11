AK Partili Hamza Dağ'dan Akşener'e kumar masası yanıtı: Milyonlara hakarettir

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Erdoğan'ın altılı masayı terket çağrısına karşı Cumhur İttifakını kumar masasına benzetmesine tepki göstererek, "AK Parti ve MHP’ye oy veren milyonlara hakarettir." dedi.

AK Parti Tanıtım ve Medyadan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Deniz Gürel'in hazırladığı Ankara'da Neler Oluyor programında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Hamza Dağ'ın açıklamarından öne çıkan başlıklar:

"Terörle mücadelede çok büyük mesafe katettik"

Savunmada attığımız adımlar yerelleşmenin bize sağlamış olduğu imkanlar terörle mücadelede çok büyük mesafe katettiğimizi gösteriyor. Türkiye, Kürt sorunu noktasında da diğer sorunlarla alakalı da 2002 Türkiye’sinin olduğu yerde değil.

Böyle bir terör hadisesiyle karşı karşıya kalındıktan sonra hızlı bir şekilde arka planı ortaya çıkarıldı ama önce ülkemizdeki muhalif siyasetteki bazı arkadaşlar tarafından TSK’nın açıklamaları değil de terör örgütünün sahiplenmeme açıklamaları daha önemli görüldü.

Operasyon konusunda eleştiriniz CHP’ye mi?

Bu konuda daha net söylemleri ortaya koyan parti HDP ama CHP siyasi aktörleri vasıtasıyla direkt değil, candaş medya, fondaş medya vasıtasıyla bunu daha çok lanse edecek pozisyona getirmeye gayret etti.

Bu ülkenin 40-45 senedir uğraşmış olduğu konuda iktidarıyla muhalefetiyle herkesin ortak bir noktada buluşması elzemdir.

PKK’ya karşı yapılan işe Kürtlere karşı yapıyormuş gibi lanse etmesini kabul etmiyoruz, biz bunu yapmadık hiç. Her seferinde PKK’yı ve Kürtleri ayrı noktada düşündük ve düşünmeye devam ediyoruz. Bunu HDP siyaseti yapıyor.

"HDP, PKK sözcüsü gibi"

HDP bütün politikalarını, yaptığı her hamlede bunu net bir şekilde görüyorsunuz. Nerede kritik bir süreç olsa PKK’nın sözcülüğü noktasında hareket ettiğini görüyorsunuz. İstiklal’deki saldırı için de geçerli bir durum.

Biz Türkiye’nin birinci siyasi partisiyiz, her bölgeden oy alan bir siyasi partiyiz. Bizim vazifemiz şu ana kadar oyunu alamadığımız kişilerin oyunu almaya çalışmak ve bir siyasi parti hürriyeti altında kendimizi anlatmaya devam etmek.

Türkiye Yüzyılı

İlk yüzyılda vesayet ve siyasi belirsizliğe rağmen her vatandaşımız inşa edilmesi için taş üstüne taş koydu. 2023’ten sonraki süreç, her yıl, her ay Türkiye Yüzyılı olarak dünyada konuşulsun, bunu hep birlikte konuşturalım.

Bu bir seçim sloganı değil, bizim 3K modelimiz var 3K modelinin birinci K’sı ‘Doğruya doğru’ önümüzdeki süreçte daha fazlasını duymaya devam edeceksiniz. Türkiye Yüzyılı’na entegre bir iş ve devam edecek.

"Kampanyamızı başlattık"

Gün gün, hafta hafta ne yapacağımız belli. Şu an hem AK Parti hem Cumhurbaşkanlığı noktasında kampanyamızı başlattık.

"AK Parti ve MHP’ye oy veren milyonlara hakarettir"

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e çağrıda bulunmuştu. Akşener bu çağrıya 'Kumar masasında olmayacağız' yanıtını vermişti. Hamza Dağ, Akşener'in yanıtı ile ilgili "Cumhurbaşkanı’nın açıklaması çok net ‘Yerli ve milli tarafa buyurun’ diyor. İYİ Parti Genel Başkanı’nın böyle bir şeyi ‘Kumar masası’na benzetmesi AK Parti ve MHP’ye oy veren milyonlara hakarettir." dedi.

Son anketler ne diyor?

Cumhurbaşkanımızın orası yüzde 52'lerde. İnşallah 2023 Haziran’daki seçimde Cumhurbaşkanlığında bir önceki seçimde aldığımız oydan daha yüksek bir oyla, AK Parti’de de bir önceki almış olduğumuz oydan daha fazla bir oyla seçimi kazanacağız.

Anket dediğiniz iş, sizin kendi içinizde yaptığınız ve önünüzdeki süreçte size yol gösterecek bir husustur. Hiçbir programda anket açıklaması taraftarı olmam çünkü anketi açıkladığınızda o stratejiyi bozmuş oluyorsunuz.

6'lı masada adaylık tartışmaları

6’lı masanın adayının kim olacağı bizi ilgilendirmiyor. Bir endişemiz söz konusu değil ama onları endişelendiriyor.

6'lı masanın 2 büyük partinin genel başkan yardımcıları ve grup başkan vekillerinin birbirleri hakkında yaptıkları açıklamalara bakacak olursanız: biri Kemal Kılıçdaroğlu kazanamaz diyor diğeri de kraldan çok kralcı diyor. Burada görünen tablo şu, bir maça çıkıyorsunuz ve maçın oyuncuları kavga ediyor, böyle bir takımın seçimde netice alacak noktaya gitmesi mümkün mü?