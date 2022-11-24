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Prof. Dr. İlber Ortaylı'dan kötü haber! Programı ertelendi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Prof. Dr. İlber Ortaylı'dan kötü haber! Programı ertelendi

Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın koronavirüse yakalandığı belirtildi. Ortaylı’nın dün yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı.

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Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın dün yapılan Covid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle Osmaniye programı 1 hafta sonraya ertelendi.

Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, “Hocamız İlber Ortaylı’ya çok geçmiş olsun. Kendisi onur konuğumuz olarak gelecekti ancak rahatsızlığı nedeniyle programını 1 hafta ertelemek zorunda kaldık. Saygıdeğer hocamıza Allah’tan sağlık, sıhhat diliyorum” dedi.

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