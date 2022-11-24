Bomba kulis! Baharda seçime gidilebilir! AK Parti'den "Ay sonuna kadar istifa edin" talimatı...

Erken seçim tartışmaları dinmiş gibi görünürken, Habertürk yazarı Bülent Aydemir'den bomba bir kulis haberi geldi. Habertürk TV'nin Ankara temsilciliğini de yapan Aydemir, "Mart sonu ya da Nisan-Mayıs arasında bir tarihte seçime gidilmesi söz konusu olabilir" diye yazdı... AK Parti'den "Ay sonuna kadar istifa edin" talimatı...

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Erken seçim tekrar gündemde... HaberTürk yazarı Bülent Aydemir, bayram tarihlerinin seçim ve seçim öncesi döneme denk geleceğini belirterek, "Şartların zorlamasıyla ya Mart sonu ya da Nisan-Mayıs arasında bir tarihte seçime gidilmesi söz konusu olabilir" dedi.

AK Parti: Ay sonuna kadar istifa edin

AK Parti Genel Merkezi'den teşkilatlara bir yazı gönderildiğini belirten Aydemir, "Bu yazıda, milletvekili adayı olmak isteyen belediye başkanları ve il başkanlarının aralık ayı sonuna kadar istifalarını vermeleri isteniyor. Parti teşkilatları bunu, seçimin bir iki ay öne alınabileceği şeklinde yorumluyor" dedi. Aydemir, şu ifadeleri kullandı:

Asgari ücret zammı havayı döndürebilir

"Ocak ayında ücretlere yapılacak zam, dış politika hamlelerinin sonucunda ülkeye sıcak para girişi, toplumsal taleplerin karşılanmasına yönelik adımların sonucunda ülkede bahar havasının eseceği, bu havayla seçime gitmenin AK Parti açısından istenilen sonucu vereceği hesaplanıyor.

'İstifa edin' yazısı ilk işaret

İl başkanlarının ve belediye başkanlarının milletvekili adaylığı için erken istifa ettirilmeleri de buna yönelik bir adım olarak değerlendiriliyor.

Mart ya da Nisan'da erken seçim

Bu tezi savunanların bir diğer argümanı da ücret artışlarının fiyatlara olumsuz yansımasının yani yüksek enflasyona yol açmasının birkaç ayı bulabileceği; bu nedenle seçimin mart-nisan aylarında yapılması gerektiği yönünde. Vatandaş, fiyat istikrarını önemsiyor. Mutfaktaki yangın herkesi etkiliyor.

Ramazan'da seçim propagandası olur mu?...

23 Mart-21 Nisan arası Ramazan ayı ve sonrasında Ramazan Bayramı var. Eğer Ramazan ayında seçim yapılmayacaksa ve propaganda sürecinin Ramazan ayına denk gelmesi istenmiyorsa, seçim takviminde bir değişiklik gerekiyor.

Seçim için şartlar zorlanacak

Ayrıca 29 Haziran’da Kurban Bayramı kutlanacak. Seçim ikinci tura kalırsa Kurban Bayramı’nın ikinci gününe denk geliyor. Bir de böyle bir sıkıntı var. Dolayısıyla şartların zorlamasıyla ya Mart sonu ya da Nisan-Mayıs arasında bir tarihte seçime gidilmesi söz konusu olabilir."