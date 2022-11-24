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Bomba ihbarı yapılan uçak Esenboğa Havalimanı'na zorunlu iniş yaptı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Bomba ihbarı yapılan uçak Esenboğa Havalimanı'na zorunlu iniş yaptı

Varşova-Dubai seferini yapan yolcu uçağı, bomba ihbarı üzerine Esenboğa Havalimanı'na zorunlu iniş yaptı.

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 Varşova-Dubai seferini yapan Fly Dubai Havayolları'na ait yolcu uçağı, bomba ihbarı yapılmasının ardından saat 03.15'te Esenboğa Havalimanı'na acil iniş gerçekleştirdi.

161 yolcunun indirilmesi ve bagajlarının boşaltılmasının ardından uzman ekip tarafından uçakta arama yapıldı.

Uçak, ihbarın asılsız olduğunun tespit edilmesiyle saat 06.47'de Esenboğa Havalimanı'ndan ayrılarak seferine devam etti.

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