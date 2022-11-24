Altılı masanın 28 Kasım'daki toplantısının davetiyesi ortaya çıktı

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi'nden oluşan altılı masanın 28 Kasım'da yapacağı toplantının davetiyesi ortaya çıktı.Abone ol
CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi'nden oluşan altılı masanın 'anayasa değişikliği önerisine' dair 28 Kasım tarihinde yapılması planlanan tanıtım toplantısının davetiyesi ortaya çıktı.
Gazeteci Barış Pehlivan, Twitter hesabından CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi'nden oluşan altılı masanın 'anayasa değişikliği önerisi' tanıtım toplantısının davetiyesini paylaştı.
Davetiyede; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın imzaları yer aldı.
Tanıtım toplantısı, 28 Kasım 2022'de Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan Bilkent Otel'de düzenlenecek; saat 10.30'da başlayacak.