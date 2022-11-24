Şaka değil gerçek! Mersin'de yaşandı iterek çaldılar

MERSİN'de park halindeki otomobili iterek çaldılar. Ekipler tarafından gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.Abone ol
Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri park halindeki aracın iteklenerek çalınmasına ilişkin çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin O.Ç. ve S.T. olduğunu belirledi.
Şüpheliler düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.Ç. ve S.T, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Terk edilmiş halde bulunan otomobil, sahibine teslim edildi.
Olayla ilgili bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma devam ediyor.