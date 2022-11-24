Unutulan çok tehlikeli bir fay hattı var dedi en riskli 3 ili açıkladı

Düzce'deki son depremden sonra tüm gözler Karadere Fayı'na çevrilirken, Prof. Dr. Murat Utkucu 1943'ten sonra ne kadarının kırıldığı bilinmeyen Hendek fayına dikkat çekti. Utkucu, "Yeterli bilgiye sahip olunmaması Hendek fayının getireceği tehlikenin boyutlarını tahmin etmeyi de zorlaştırıyor" diyerek çarpıcı detaylar paylaştı, tehlike altındaki illeri açıkladı.

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İkinci derece deprem kuşağında yer alan Türkiye, bu gerçeği Düzce'de geçtiğimiz gün sabah 04.08'de meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremle bir kez daha hatırladı.

Birçok uzmanın "Sürpriz değildi" olarak yorumladığı deprem, başta İstanbul olmak üzere pek çok ilde hissedildi, birçok vatandaş yaşadıkları korku nedeniyle geceyi sokaklarda geçirdi. Düzce'deki son depremden sonra tüm gözler Karadere Fayı'na çevrilirken, Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Afet Yönetim Uygulama ve Araştırma Merkezi (AYM) Jeofizik Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Utkucu 1943'ten sonra ne kadarının kırıldığı bilinmeyen Hendek fayına dikkat çekti

23'üncü dolayısıyla rapor hazırlamıştı

1999'daki Düzce Depremi'nin 23'üncü yılı dolayısıyla geçtiğimiz günlerde 'Türkiye'de Zaman Bağımlı Deprem Gerilme Etkileşimlerinin Modellenmesi ve Deprem Tehlikesi Üzerine Çıkarımlar' başlıklı bir rapor hazırlayan Prof. Dr. Murat Utkucu, Düzce'deki son deprem hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Son yaşanan deprem hakkında net konuşmak için henüz erken olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Utkucu, depremin Gölyaka ilçe merkezinin kuzeyinde meydana geldiğini söyleyerek şunları söyledi:

Deprem, Kuzey Anadolu Fay Zonu (KAFZ) üzerinde oluşan Gölcük Depremi kırığının en doğu parçasını oluşturan Karadere fayının kuzeydoğuya doğru uzanan ve Düzce Ovası'nı güneybatıdan sınırlayan fay üzerinde meydana geldi.

Karadere 1999'da kırılmıştı

KAFZ'ın Bolu yakınlarında iki kola ayrıldığını söyleyen Prof. Dr. Utkucu, güney kolun Bolu-Gerede (1944), Abant (1957) ve Mudurnu Vadisi (1967) depremleri ile kırıldığını hatırlattı. Kuzey kolda bir hareketliliğin yaşandığını söyleyen Prof. Dr. Utkucu, "Düzce Depremi'ni oluşturan Düzce fayı, batıda Karadere fay parçası ve doğuda Bakacak-Elmalık faylarıyla birlikte kuzey kolu oluşturuyor. Karadere fay parçası 1999'daki Gölcük Depremi sırasında kırılmıştı. Bu sebeple Düzce'deki depremin bir bakıma Gölcük'teki deprem kırığının doğuya doğru bir uzantısı olduğunu söyleyebiliriz" dedi.

'Sakarya'da hasar oluşturma ihtimali yüksek"

KAFZ'ın kuzey kolunun Doğu Marmara Denizi içinde kalan kısmının 1766 yılından beri tam 256 yıldır deprem üretmediğine dikkat çeken Prof. Dr. Murat Utkucu, kırılmamış kısımın megakent İstanbul için büyük bir tehlike oluşturduğunu hatırlattı.

Doğu Marmara Denizi altındaki sismik boşluğun Sakarya'da hasar oluşturmasının uzak bir ihtimal olmadığının altını çizen Prof. Dr. Utkucu, "1912'deki Mürefte-Şarköy Depremi küçük bile olsa Sakarya'da hasar oluşturmuştu. 1894'teki İstanbul Depremi de Adapazarı'nda önemli bir yıkıma yol açmıştı. 1999'daki Gölcük Depremi'nde de Sakarya merkez üssü olmadığı halde ciddi şekilde etkilenmişti. Bu yüzden Doğu Marmara Denizi altındaki sismik boşluğun zemin koşulları ve yapı kalitesini de dikkate aldığımızda Sakarya'da hasar oluşturması olasılığı düşük değil" diye konuştu.

Bu 3 ile dikkat

Doğu Marmara Denizi altında beklenen büyük depremde kırılmanın Silivri açıklarından başlayıp İstanbul Kartal açıklarına doğru gerçekleştiği takdirde Sakarya'da kuvvetli bir sarsıntının yaşanabileceğini belirten Prof. Dr. Utkucu, Sakarya haricinde bir başka bölgeye daha dikkat çekti.

Doğu Anadolu Fay Zonu üzerinde Adıyaman Gölyaka ile Kahramanmaraş Türkoğlu arasındaki kısım yüzyıllardır büyük deprem üretmedi. Belirtilen fay kesiminin büyük bir depremle kırılması Malatya, Adıyaman ve Kahramanmaraş illeri içinde hasara neden olabilir"

KAFZ'ın Doğu Marmara Denizi altında kısmı ile Erzincan'ın doğusundaki Yedisu arasındaki bölgenin 20'nci yüzyılda hiç deprem üretmediğini hatırlatan Prof. Dr. Utkucu, "Doğu Anadolu Fay Zonu üzerinde Adıyaman Gölyaka ile Kahramanmaraş Türkoğlu arasındaki kısım yüzyıllardır büyük deprem üretmedi. Belirtilen fay kesiminin büyük bir depremle kırılması Malatya, Adıyaman ve Kahramanmaraş illeri içinde hasara neden olabilir" uyarısında bulundu.