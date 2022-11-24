Ankara-İstanbul arası 80 dakika! Dev proje için düğmeye basıldı

Hükümet, Ankara-İstanbul arasını 80 dakikaya indirecek yüksek hızlı tren hattı için düğmeye bastı. Dev hat günde 240 bin yolcu kapasiteli olacak

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20 yıllık iktidarı döneminde Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden İstanbul Havalimanı'na kadar birçok dev projeye imza atan hükümet, önümüzdeki dönemde Ankaraİstanbul arası yolculuğu 80 dakikaya indirecek hızlı tren hattı için de düğmeye basarak yeni bir dev projenin daha hazırlık sürecini hızlandırdı.

Projeler seçim bildirgesinde yer alacak

Başkan Erdoğan'ın talimatı ile bakanlıklar Türkiye Yüzyılı için plan ve projelerini hazırlıyor. Bu projelerin büyük bölümü AK Parti'nin seçim bildirgesinde de yer alacak. AK Parti eğitimden sağlığa, ulaştırmadan milli savunmaya kadar tüm alanlardaki yeni projelerini vatandaş ile paylaşacak.

Yeni hat için fizibilite çalışmaları başladı

Hazırlıkları süren projeler arasında en dikkat çekici olanlardan biri Başkan Erdoğan'ın uzun süredir istediği Ankara-İstanbul arasındaki yeni hızlı tren hattı oldu.

Sabah gazetesinin haberine göre Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın ulaştırmada Türkiye'yi farklı bir lige taşıyacak hatla ilgili fizibilite çalışmalarına başladığı bildirildi. Çalışmalar sonrasında güzergâh, hangi yöntem ile yapılacağı, temel atmanın ne zaman yapılacağı gibi detaylar ortaya çıkacak.

İktidara gelmesinden bu yana özellikle ulaşım alanında dev projelere imza atan ve Türkiye'nin altyapı sorununu ortadan kaldıran AK Parti, çağın hızına uygun bir hattı ülkeye kazandırmış olacak.

350 kilometre hız

Ankara-İstanbul arasındaki çalışan Yüksek Hızlı Tren (YHT) maksimum 250 kilometre hıza ulaşabiliyor. Yeni yapılacak hattın hızı ise 350 kilometreyi bulacak.

Böylece şu anda yaklaşık 5 saat olan iki şehir arasındaki yolculuk süresi de 80 dakikaya inecek. Hızlı trene binmek ise vatandaşlar için uçak yolculuğundan bile avantajlı hale gelecek.

Karada yük hafifleyecek

Proje kapsamında 70'e yakın tünel, 40 civarında viyadük yapılması gerektiği hesaplanıyor. Hat tamamlandığında günde 240 bin, yılda ise 88 milyona yakın yolcu taşıma kapasitesine ulaşarak kara yolu ulaşımının yükü hafifleyecek.