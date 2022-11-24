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Galatasaray Hapoel Holon'u 13 sayı farkla devirdi

Galatasaray Hapoel Holon'u 13 sayı farkla devirdi

FIBA Şampiyonlar Ligi C Grubu 4. haftasında Galatasaray Nef, İsrail'in Hapoel Atsmon Holon'u 13 sayı farkla 88-75 yendi.

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FIBA Şampiyonlar Ligi C Grubu 4. haftasında Galatasaray Nef, İsrail'in Hapoel Atsmon Holon'u 13 sayı farkla 88-75 yendi.

Karşılaşmaya Ennis'in basketleriyle başlayan Galatasaray Nef, bu oyuncunun 14 sayı ürettiği ilk 7 dakikayı 17-11 üstün geçti. Mola dönüşü Green ile üst üste basketler bulan konuk ekip, son dakika içinde 18-17 öne geçti ve ilk çeyrek bu skorla tamamlandı.

İkinci çeyrek karşılıklı basketlerle başlarken, 15. dakika 28-28 eşitlikle geçildi. Ennis'in 17. dakikadaki isabetiyle öne geçen sarı-kırmızılılar, kalan sürede önce McGee daha sonra da Göksenin Köksal ile bulduğu 3 sayılık basketlerle soyunma odasına 45-39 önde gitti.

İkinci yarıya 8-0'lık seriyle başlayan misafir takım, 23. dakikada öne geçti: 45-47. Savunma sertliğini artıran Galatasaray Nef, Sadık Kabaca'nın 28. dakikadaki üçlüğüyle skorda yeniden üstünlüğü yakaladı: 58-56. Final periyoduna sarı-kırmızılıların 60-59 üstünlüğüyle gidildi.

Son periyotta ilk 2 dakika rakibine sayı şansı tanımayan Galatasaray Nef, 32. dakikayı 64-59 önde geçti. Üstün oyununu sürdüren ve Caloiaro'nun önderliğinde sayılar bulan sarı-kırmızılılar, 35. dakikada Bost'un basketiyle farkı çift hanelere taşıdı: 76-65. Kalan bölümde rakibinin farkı kapatmasına izin vermeyen Galatasaray Nef, parkeden 88-75 galip ayrıldı.

Maçın en skorer ismi Galatasaray Nef'te 24 sayı kaydeden Ennis oldu.

Galatasaray Nef: 88 - Hapoel Atsmon Holon: 75

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Yohan Rosso (Fransa), Paulo Marques (Portekiz), Radomir Vojinovic (Karadağ)

Galatasaray Nef: Bost 9, Ennis 24, Göksenin Köksal 5, Agva, Sadık Emir Kabaca 17, Hummer 6, Caloiaro 18, Mustafa, McGee 8, Yunus Sonsırma 1, Floyd

Hapoel Atsmon Holon: Regland 11, Green 15, Johnson 12, Jones 13, Dalton 3, Bourdillon 11, Misgav 10, Dadon

1. Periyot: 17-18

Devre: 45-39

3. Periyot: 60-59

Beş faulle çıkan: 34.58 Dalton (Hapoel Atsmon Holon)

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