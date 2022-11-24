Milli Eğitim Bakanı Özer'den Öğretmenler Günü mesajı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yayımladığı mesajda, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e Başöğretmenlik unvanının verildiği ve Millet Mekteplerinin açıldığı bu anlamlı günde, yarınlarımız olan öğrencilerimizi azimle geleceğe hazırlayan öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum. Öğretmenler, bir milletin müreffeh bir toplum olması yolunda en çok emek sarf eden ve bireyin öğrenme yolculuğunda ona rehberlik ederek medeniyetlerin inşasında asli görevler üstlenen yol göstericilerdir. Kültürümüzde öğretmenliğin kutsal bir meslek sayılma idraki, kadim geleneğimizden kaynaklanıp bu aziz milletin ilme, irfana, fenne ve öğretmene duyduğu saygının en büyük nişanıdır. Değerli öğretmenlerimiz, milli eğitimimizin ilkeleri ve aziz milletimizin değerleri istikametinde yarınlarımızın teminatı olan vatan evlatlarını istikbale hazırlamak için yaptığınız tüm çalışmaları yürekten destekliyorum. Milli Eğitim Bakanlığı olarak insani değerleri merkeze alan, fırsat eşitliğine dayanan ve öğretmenin gelişimini sürekli kılan bakış açımızla Türkiye Yüzyılı'nı omuz omuza hazırlayacağız. Ülkemizin her bir köşesinde görevini fedakarca ifa eden öğretmenlerimize teşekkür ediyor, eğitim camiamızın 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Bu vesileyle emekli öğretmenlerimize uzun, sağlıklı ömür diliyor, ebediyete uğurladığımız öğretmenlerimiz ve şehit öğretmenlerimizi de rahmetle yad ediyorum” ifadelerini kullandı.