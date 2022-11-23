İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 90'a ulaştı
Megakent'te hafif etkisini gösteren yağış ve mesai saati çıkışı, trafiği durma noktasına getirdi. İBB verilerine göre, trafik yoğunluğu yüzde 90 seviyelerine ulaştı.Abone ol
İstanbul'da mesai saati çıkışıyla birlikte hafif hafif etkisini gösteren yağışlı havanın da etkisiyle megakentte, trafik durma noktasına geldi.
Bazı bölgelerde ilerlemeyen araçlar nedeniyle uzun kuyruklar oluştu.
Trafik yoğunluğu yüzde 90'a ulaştı
İBB verilerine göre ise yoğunluk yüzde 90 seviyelerine ulaştı.
Mesainin bitmesiyle birlikte evlerine gitmek isteyen vatandaşlar için, trafikteki yoğunluk adeta çile haline geldi.
Öte yandan, trafikte yaşanan yoğunluğun yanı sıra toplu taşıma araçlarının duraklarında da yoğunluk yaşandı.