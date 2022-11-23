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Rus fenomenler Polonya cumhurbaşkanını fena işletti

Rus fenomenler Polonya cumhurbaşkanını fena işletti

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'ya telefon şakası yapıldı. Duda, kendilerini Fransa Cumhurbaşkanı Macron olarak tanıtan Rus sosyal medya fenomenlerinin tuzağına düştü.

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Rus sosyal medya fenomenleri, Vladimir Kuznetsov ve Aleksey Stolyarov, ünlülere yaptıkları telefon şakalarıyla tanınıyor. Şakacı ikilinin son kurbanı Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda oldu.

Duda’nın ofisini arayarak kendilerini Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron gibi tanıttılar.

Macron'la konuştuğuna sanan Duda, Rus fenomenler ile uzun süre sohbet eti.

Duda telefondaki sesi Macron sandı, sohbet etti

Zelenskiy ısrarcı olmuş

15 Kasım’da Polonya'ya düşen füze hakkında bilgi veren Duda, füzenin Rusya'ya ait olduğu konusunda Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'in ısrar ettiğini söyledi.

ABD Başkanı Biden’ın ise olaydan Rusya’yı sorumlu tutmadığını belirtti. Duda, Rusya ile krizi derinleştirmemek için çok dikkatli olduğunu vurguladı.

Görüşmeyi doğrulayan Polonya Cumhurbaşkanlığı Ofisi soruşturma başlattı.

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