BIST 4.781
DOLAR 18,63
EURO 19,22
ALTIN 1.039,10
HABER /  GÜNCEL
ADV Trendyol Süper İndirim Günleri

MSB: Yunanistan'a yasa dışı yollardan kaçmaya çalışan 6 şüpheli yakalandı

MSB: Yunanistan'a yasa dışı yollardan kaçmaya çalışan 6 şüpheli yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4'ü FETÖ terör örgütü mensubu 6 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Abone ol

Milli Savunma Bakanlığı, Hudut Kartalları'nın Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 6 şüphelinin yakaladığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 6 kişiyi daha yakaladı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 4’ünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi. "

MSB
ÖNCEKİ HABERLER
Almanya'da enflasyon korkusu Bundesbank gelecek yıl için uyardı
Almanya'da enflasyon korkusu Bundesbank gelecek yıl için uyardı
Temel Karamollaoğlu'ndan 'Sisi mi Binali Yıldırım mı' eleştirisi
Temel Karamollaoğlu'ndan 'Sisi mi Binali Yıldırım mı' eleştirisi
Emine Erdoğan, UNICEF Türkiye Temsilcisi ile görüştü
Emine Erdoğan, UNICEF Türkiye Temsilcisi ile görüştü
Işıltılı Bir Yeni Yıl İçin Mücevherler!
Işıltılı Bir Yeni Yıl İçin Mücevherler!
Almanya Japonya maçı canlı yayın! Panzerler Dünya Kupası'nda kanıt peşinde...
Almanya Japonya maçı canlı yayın! Panzerler Dünya Kupası'nda kanıt peşinde...
Durumu ağır denen Sergen Deveci'den yeni haber geldi!
Durumu ağır denen Sergen Deveci'den yeni haber geldi!
Avrupa Parlamentosu, Rusya'yı 'terörizm sponsoru devlet' ilan etti
Avrupa Parlamentosu, Rusya'yı 'terörizm sponsoru devlet' ilan etti
Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan İyi Parti'den AK Parti'ye geçti
Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan İyi Parti'den AK Parti'ye geçti
Eşi otomobilde kendisi yol kenarında ölü bulundu! Detaylar kan dondurdu
Eşi otomobilde kendisi yol kenarında ölü bulundu! Detaylar kan dondurdu
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Bırakın böyle boş konuşmaya devam etsin
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Bırakın böyle boş konuşmaya devam etsin
Liselinin sır ölümü! İntihar mı çantası ve kıyafetleri de...
Liselinin sır ölümü! İntihar mı çantası ve kıyafetleri de...
Ömer Demir tencere darbesi dedi CNN Türk yayını sonrası bazı ürünler yüzde 49 ucuzladı
Ömer Demir tencere darbesi dedi CNN Türk yayını sonrası bazı ürünler yüzde 49 ucuzladı