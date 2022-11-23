MSB: Yunanistan'a yasa dışı yollardan kaçmaya çalışan 6 şüpheli yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4'ü FETÖ terör örgütü mensubu 6 şüphelinin yakalandığını bildirdi.Abone ol
Milli Savunma Bakanlığı, Hudut Kartalları'nın Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 6 şüphelinin yakaladığını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 6 kişiyi daha yakaladı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 4’ünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi. "