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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Bırakın böyle boş konuşmaya devam etsin

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Bırakın böyle boş konuşmaya devam etsin

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na "haysiyet fukarası, "sefil" deyip, 3 Aralık'ta açıklayacağı 'vizyon belgesi'ni hedef almıştı. Erdoğan'a cevap veren Kılıçdaroğlu, "Böyle boş konuşmaya bırakın devam etsin, 3 Aralık’ta gelsin, vizyon nedir kendisine öğreteceğim" dedi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisi hakkında "haysiyet fukarası, "sefil" ifadelerini kullanan ve muhalefet partisi liderlerine, "Gelin vizyonlarımızı yarıştıralım, projelerimizi kapıştıralım. Hayatı boyunca hasbi siyaset tarzı, harbi insan ilişkisi ile milletimizin gönlünde yer etmiş birisi olarak söylediğim her şeydeki samimiyetimi herhalde kimse sorgulayamaz. Muhalefet liderleri de aynı delikanlılığı sergileyecekse buyurun 2023'ü demokrasi şölenine çevirelim." çağrısını yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yanıt verdi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, "Böyle boş konuşmaya bırakın devam etsin, 3 Aralık’ta gelsin, vizyon nedir kendisine öğreteceğim" dedi. 

Erdoğan’ın borsa ve kara para eleştirilerinize yönelik bazı ithamları oldu, ‘sefil’, ‘zavallı’, ‘namert’, ‘haysiyet fukarası’ dedi. Bir de 3 Aralık’a randevu vermiştiniz, vizyon projenizle ilgili… Erdoğan, ‘Bu zatın ilk kez bir vizyon açıklamaya hazırladığını ilan etmesinden memnuniyet duyduk. Bizim asıl tartılmak istediğimiz kantar işte burası. Muhalefetle böyle yarışmak isteriz’ dedi, ne demek istersiniz?” sorusuyla ilgili Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı:

“Böyle boş konuşmaya bırakın devam etsin. Kendisine bir çağrım var, 3 Aralık’ta gelsin, benim konuşmamı dinlesin. Vizyon nedir kendisine öğreteceğim. Bundan hiç kimsenin endişesi olmasın, Erdoğan’ın da endişesi olmasın. Erdoğan’ın ufku nasıl aşılırmış ben vizyon konuşmasında göstereceğim."

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