Merkez Bankası'ndan faiz kararı! İslam Memiş Merkez'in kararını önceden duyurdu, dolar uyarısı yaptı

Merkez Bankası, Kasım ayı faiz kararını yarın saat 14:00'te açıklayacak. Merkez Bankası'nın karanının ne olacağını toplantıdan bir gün önce altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş açıkladı... Merkez Bankası politika faizinin 150 baz indirilerek yüzde 9'a çekecek....

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Merkez Bankası 24 Kasım Perşembe günü (yarın) gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında faiz kararını açıklayacak. Piyasa beklenti anketleri geçen ay 150 baz puan düşürülen faizin yarın yüzde 9'a indirilmesi beklinde. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş ise ekonomi kulislerine yansıyan Merkez Bankası kararını açıkladı.

2 yıl sonra ilk kez tek haneli olacak

Bloomberg HT Araştırma’nın kasım ayı faiz kararı beklenti anketine göre, 19 kurumun medyan beklentisi politika faizinin yüzde 9 seviyesine indirilmesi yönünde oldu. Eğer gerçekleşirse Türkiye'de politika faizi Ağustos 2020'nin ardından ilk kez tek haneye düşecek.

100 baz puan düşecek diyen de var

Ankete katılan tüm kurumlar bu toplantıda faizde indirim beklerken; 16 kurum 150 baz puan, 1 kurum 100 baz puan, 1 kurum 125 baz puan ve 1 kurum 200 baz puan faiz indirimi öngörüyor. Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında, politika faizi 150 baz puanlık indirimle yüzde 12'den yüzde 10,50'ye çekilmişti.

İslam Memiş kararı bir gün önce açıkladı

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş ise Merkez Bankası'nın yeni yılı tek haneli faizle karşılayacağını belirterek, "TCMB’nin politika faizinde 150 baz puanlık indirime gidip tek haneli bir faiz ile seneyi tamamlayacak. Yüzde 9’luk faiz, ekonomi yönetiminin hedefindeydi" dedi.

Faiz 9'a inince dolar fırlar mı?

"Merkez Bankası, faiz indirecek dolar yükselecek' klasiğini unutmak gerek" diyen İslam Memiş, bunun gerekçesini de "Dolar dünyada değer kaybediyor ve Suudi Arabistan’dan 5 milyar dolar giriş olacak" diye açıkladı.

Dolar son çıkışa yakın görünüyor

İslam Memiş, 2022'nin bitmesine yaklaşık bir ay kalmışken de doların sene sonu akıbetini, "Sene sonuna kadar dolar tarafında dalgalanmalar devam etse de, son çıkışa yakın olduğunun işaretleri geliyor. Dolar için bu iki tehdit agresif yükselişi frenleyebilir. Yükselişi değil, agresif yükselişi frenler” dedi.