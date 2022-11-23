Galatasaray, Fenerbahçe'nin istediği yıldız futbolcu için devreye girdi!

Sacha Boey için alternatifler belirlemek isteyen Galatasaray, Fenerbahçe'nin de listesinde yer alan Mert Müldür'ü gündemine aldı.

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Galatasaray'da ayrılma ihtimali olan Sacha Boey için alternatifler belirlendi. Sağ bekte sezon başında Omar'la yolları ayıran ve Boey/Dubois ikilisiyle yola devam eden Galatasaray, bir süredir Mert Müldür'le ilgileniyor.

Milli futbolcunun gündeme gelmesinin sebeplerinden birinin, Boey'ye Avrupa kulüplerinin gösterdiği yakın ilgi olduğu öğrenildi.

Fransız sağ bekin satılma ihtimaline karşı, Mert Müldür alternatifi üzerinde duruluyor. Sarı-Kırmızılı yönetimin listesinde birkaç yerli sağ bek daha olduğu da gelen haberler arasında.

Fenerbahçe, Sangare'nin yerine düşünüyor

Bilindiği üzere Milli futbolcuya sarı-laciverti takımın da ilgisi bulunuyor. Fenerbahçe'de bir türlü sakatıklardan kurtulamayan Nazım Sangare ile yolların ayrılıp bu bögeye Mert Müldür'ün transfer edimesi gündemde.