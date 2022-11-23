Halk tüm ihtiyacını buradan karşılıyordu! Sadece 15 günlük suyu kaldı

Sivas'ta bulunan ve halkın tüm su ihtiyaçlarını karşılayan 4 Eylül Barajı'nda sadece 15-20 gün kadarlık su kaldı. Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, büyük tehlike hakkında konuşarak, suyun bitme aşamasında olduğunu kaydetti.

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Sivas'ın kent merkezinde şebeke suyu ihtiyacını veren 4 Eylül Barajı'nda var olan suyun azalması ile birlikte Hafik ilçesindeki Pusat Özen Barajı'ndan takviye için başlatılan isale hattı çalışmaları hız kazandı. Bu kapsamda da kent merkezine 54 kilometre uzaklıkta olan Hafik ilçesi sınırlarındaki Pusat Özen Barajı'ndan su aktarımı için isale hattı planlar arasında alındı.

"15-20 günlük su kaldı"

Kentin son zamanlarda en önemli gündem maddesinin içme suyu olduğunu açıklayan Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, barajda suyun bitmek üzere olduğunu ifade ederek, "Yaklaşık 15-20 günlük bir su var. Tavra Deresi ve barajdan alınan suyla şehrin su ihtiyacını karşılıyoruz. DSİ Genel Müdürlüğü tarafından ihale edilen çalışma Bölge Müdürlüğü kontrolünde yürütülüyor ama bizim ekiplerimiz de tüm çalışma saatlerinde sahada gerekli yardımda bulunmaya gayret ediyor" şeklinde konuştu.

"Pusat Barajı'nda sorun yok"

Bu sene içinde takviye su getirilmesi planlanan Pusat Özen Barajı'nda da su seviyesinin düşük olması sebebi ile konuşan Başkan Bilgin şu şekilde konuştu:

"Pusat Barajı planlanırken, Sivas'a da belirli bir miktarda su ayrılarak planlanmış. Geçen yıl barajdaki su seviyesi doluluk oranı yüzde 90 seviyesine kadar gelmişti. Bu dönem de yağış durumuna göre yükselecektir. DSİ'den aldığımız bilgilere göre Pusat Barajı'nda bir sorun görünmüyor ama bu uzun vadede de sorun olmayacağı anlamına gelmiyor. Şimdilik kısa vadede Pusat Barajı'ndan gelecek suyla ilimizin su sıkıntısını çözeceğiz."