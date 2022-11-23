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Galatasaray'ın eski yıldızından Ozan Tufan'a kanca!

Galatasaray'ın eski yıldızından Ozan Tufan'a kanca!

Fenerbahçe'den İngiliz ekibi Hull City'e sezon başı transfer olan Ozan Tufan inişli çıkışlı bir grafik sergiliyor. Sportif Direktörlüğünü eski bir Galatasaraylı'nın yaptığı İtalyan ekibi Ozan'a talip oldu.

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Sezon başında Fenerbahçe'den Hull City'e bonservisiyle transfer olan Ozan Tufan'a Serie A'dan talip çıktı. İtalyan basınına yansıyan haberlere göre Ozan Tufan'a Serie A'da tutunmaya çabalayan Salernitana talip oldu.

Daha önce Yusuf Yazıcı'yı da listesine eklediği bilinen Salernitana'nın Sportif Direktörü eski Galatasaraylı kaleci Morgan De Sanctis'in Ozan'ı Hull City'den almak istediği belirtildi.

Sezona oldukça etkili başlayan ve attığı gollerle takımına önemli katkı sağlayan Ozan Tufan, son haftalarda formdan düşmüştü.

27 yaşındaki orta saha oyuncusu bu sezon Hull City'e 3 milyon euroya transer olmuş, Championship'te çıktığı 18 maçta 3 gol kaydetmişti.

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