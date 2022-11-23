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Eşi uyudu 15 yaşındaki baldızına tecavüz etti! Verilen cezaya bakın

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Eşi uyudu 15 yaşındaki baldızına tecavüz etti! Verilen cezaya bakın

ESKİŞEHİR'de yılbaşı gecesi 15 yaşındaki baldızına tecavüz ettiği iddiasıyla yargılanan şahısın cezası belli oldu. 3 farklı suçtan 27 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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İddiaya göre Bünyamin M., yılbaşı gecesi öncesinde baldızının telefonundaki yazışmaları ve başka birine gönderdiği fotoğrafını kendi telefonuna aktardı. Yılbaşı gecesi eşi ve baldızıyla birlikte evinde alkol alan Bünyamin M., eşi uyuduktan sonra 15 yaşındaki baldızına tecavüz etti. Sonrasında Bünyamin M., mağdurun olaydan ailesine bahsetmesi durumunda, mağduru kendi telefonuna aktardığı yazışmaları ve fotoğrafı ailesine göstermekle tehdit etti. 15 yaşındaki mağdurun, geçen Şubat ayında şikayetçi olması üzerine şüpheli Bünyamin M., çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanmış ve Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasına başlanmıştı.

Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasında tutuklu sanık Bünyamin M. ile taraf avukatları hazır bulundu. Karardan önce son sözleri sorulan Bünyamin M., suçlamaları reddetti.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Bünyamin M.’yi "çocuğun cinsel istismarı" suçundan 16 yıl hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, mağdurun sanığın baldızı olduğu gerekçesiyle cezanın yarı oranında artırılmasına karar vererek, sanık Bünyamin M.’nin hapis cezasını 24 yıla yükseltti ve iyi hal indirimi uygulamadı. Sanığın, "şantaj" suçundan 1 yıl 2 ay hapis ve "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak" suçundan 2 yıl hapis ile cezalandırılmasına hükmedildi. 

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