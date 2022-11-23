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Önce karısını bıçakla katletti sonra kendini ağır yaraladı

Önce karısını bıçakla katletti sonra kendini ağır yaraladı

Denizli'de Özbekistan uyruklu evli çift arasında çıkan tartışma kanlı bitti. Karısını bıçaklayarak öldüren kişi, kendisini jiletle ağır yaraladı

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Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde karısını bıçaklayarak öldüren kişi kendisini de ağır yaraladı. Şemikler Mahallesi 2524 Sokak'taki apartmanın dördüncü katında yaşayan Özbekistan uyruklu S.K. (32) ile yine aynı ülke vatandaşı eşi Gulzoda Kamolova (32) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

S.K. bu sırada eşini bıçakla yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; eve gelen sağlık ekipleri kadının öldüğünü belirledi.

Öte yandan kendisini de jiletle yaraladığı belirtilen zanlı Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Zanlının hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Öte yandan ikilinin yaklaşık 3 ay önce Türkiye'ye giriş yaptıkları öğrenildi.

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