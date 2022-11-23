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Saplantılı aşık evli savcı hakkında karar! Kadın savcıya dehşeti yatmıştı

Saplantılı aşık evli savcı hakkında karar! Kadın savcıya dehşeti yatmıştı

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde görevli evli Cumhuriyet Savcısı A.K., Konya'nın Beyşehir ilçesinde görevli meslektaşı Ş.A.'ya platonik aık oldu. Kadın savcının evini basıp dehşeti yaşattı. HSK o savcıyı açığa aldı...

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Antalya Manavgat'ta görevli evli Cumhuriyet Savcısı A.K., Konya'nın Beyşehir ilçesinde görevli kadın Cumhuriyet Savcısı Ş.A.'ya platonik aşık olup kendisine saplantı haline getirdi. Eşinin arabasıyla Beyşehir'e gidip Ş.A.'nın evine zorla giren A.K., kadın savcıya dehşeti yaşattı.  "Seni istiyorum, çok güzelsin" diyerek üzerine çullanan savcı A.K., "Çok güzelsin neden başını kapatıyorsun" dedi. 

Karımı boşamam birlikte yaşarız

Kendisini daha öce hiç görmeyen kadın savcıya "Ben seni gördüm yetmez mi" diyen savcı A.K., "Karımı çok seviyorum. Ondan boanmam, seninle de birlikte oluruz" dedi. "Seni daha önce hiç görmedim" diyen kadın savcı Ş.A.'nın kendisini istemediğine ikna olmayınca "Beni istemediğine yemin et" deyip Kuran'a el basmasını istemişti. Kadın savcının defalarca Kuran'a el basmasının ardından evden çıkıp gitmişti.

Savcı hakkında soruşturma başlatıldı

Kadın savcının şikâyeti üzerine A.K. hakkında başlatılan soruşturmanın dosyası görev yeri Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. Yaşanan garip olay sonrası Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) da harekete geçti. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın oluruyla Cumhuriyet Savcısı A.K. hakkında inceleme ve soruşturma izni verildi.

HSK Teftiş Kurulu müfettişlerince yapılan inceleme sonucu rapor oluşturuldu. HSK 2. Dairesi, jet hızıyla toplanarak saplantılı savcının açığa alınmasına karar verdi.

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