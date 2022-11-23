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Fransa, Avustralya'yı farklı mağlup etti

Fransa, Avustralya'yı farklı mağlup etti

2022 Katar Dünya Kupası'nın D Grubu maçında son şampiyon Fransa, Avustralya'yı 4-1 mağlup etti.

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FIFA Dünya Kupası 2022 D Grubu'da son şampiyon Fransa ile Avustralya karşı karşıya geldi. Al Janoub Stadı'nda oynanan mücadelede, Güney Afrikalı hakem Victor Gomes düdük çaldı. Müsabaka, Fransa'nın 4-1'lik üstünlüğüyle noktalandı.

Avustralya öne geçti

Karşılaşmanın açılış golü Avustralya'dan geldi. 9. dakikada Goodwin, takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti.

Fransa geriden gelip kazandı

Bu andan itibaren kontrol Fransa aldı. 27'de Rabiot ve 32'de Giroud'nun golleri, Horozlar'ı soyunma odasına üstün götürdü: 2-1.

Maçın ikinci yarısında da Deschamps ve öğrencilerinin üstünlüğü devam etti. 68'de Mbappe ve 71'de Giroud'nun golleri skoru tayin etti: 4-1.

Fransa ilk haftayı lider kapattı

Bu sonuçla Fransa, D Grubu'nda ilk haftayı lider kapattı. 2018'de de Fransa ile karşılaşan ve mağlup olan Avustralya ise son sırada yer aldı.

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