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Akit yazarından Özlem Zengin için şok ifade: Adam kalmadı mı?

Akit yazarından Özlem Zengin için şok ifade: Adam kalmadı mı?

Akit yazarı Vehbi Kara, AK Parti Grup Başkanvekilliğine Özlem Zengin'in getirilmesine tepki gösterdi. Vehbi Kara, "AK Parti'de adam kalmadı mı da bu karı seçildi?" dedi.

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"Cumhuriyet; bizim lügatimizi, alfabemizi, dilimizi hasılı bütün düşünme setlerimizi yok etmiştir" sözlerinin ardından gelen tepkiler üzerine AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal istifa etti. AK Parti'de Mahir Ünal'ın yerine Özlem Zengin getirildi.

Özlem Zengin'in Grup Başkanvekili yapılması Akit yazarı Vehbi Kara tarafından eleştirildi.

Vehbi Kara, bir ay önce 31 Ekim tarihinde sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Eğer Kılıçdaroğlu aday olursa Erdoğan kesin kazanır. Başka bir aday olursa yine kazanma ihtimali çoktur. Lakin Özlem Zengin gibi laik, LGBT'ci ve Kemalist bir kadın ile seçime girerse Erdoğan mecliste çoğunluğu da kaybedecektir. AK Parti'de adam kalmadı mı da bu karı seçildi?" ifadelerini kullandı.

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