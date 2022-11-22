Kilis'e YPG/PKK'lı teröristlerden roketli saldırı!

Kilis Öncüpınar sınır kapısı yakınlarına terör örgütü PKK/YPG tarafından Suriye'den roketli saldırı düzenlendi. 3 roket boş araziye düştü, can kaybı ve yaralanma yok.

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Pençe-Kılıç Hareketı ile köşeye sıkışan terör örgütü YPG/PKK, sınır bölgelerinde sivilleri hedef aldı. Dün Gaziantep'te terör örgütünün alçak saldırısı sonucu 1'i çocuk 2 kişi yaşamını yitirmişti. Bugün de sivillere yönelik saldırılarını sürdüren PKK/YPG, Azez'de 3 sivili öldürdü. Kilis'te Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine de terör örgütü tarafından roketli saldırı düzenlendi.

Terör mevzileri bombardıman altına alındı

Terör örgütüne 'cezalandırma atışları' gerçekleştiren Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait topçu birlikleri ve obüsler terör örgütü PKK/YPG'ye ait mevzileri bombardıman altına aldı.

Smo gelecek emri bekliyor

Suriye'nin kuzeyindeki Afrin ilçesinde askeri tatbikatlarını sürdüren Suriye Milli Ordusu da hazırlıklarını tamamladı. SMO, gelecek operasyon emrini bekliyor.

Smo'dan 1000 kişilik askeri tatbikat

Afrin'de gerçekleştirilen tatbikat, Suriye Milli Ordusu (SMO) bileşenlerinden Süleyman Şah Tümeni'ne mensup yaklaşık 1000 kişinin katılımıyla yapıldı. Zeytin Dalı Harekatı'yla terör örgütü PKK/YPG'den temizlenen Afrin'deki tatbikatta, belirlenen hedefler gerçek mermiler kullanılarak imha edildi. Havanlar, roketatarlar, ısı güdümlü füzeler ve uçaksavar mermilerinin de kullanıldığı tatbikatta, temsili olarak hazırlanan örgüt mevzileri SMO unsurlarınca hedef alındı.