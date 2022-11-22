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Danimarka ile Tunus golsüz berabere kaldı

Danimarka ile Tunus golsüz berabere kaldı

2022 Katar Dünya Kupası'nın D Grubu maçında Danimarka ile Tunus 0-0 berabere kaldı.

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D Grubu ilk hafta maçında, Danimarka ile Tunus karşı karşıya geldi. Mücadele 0-0 sona erdi. Maçın ilk 45 dakikasını daha etkili geçiren taraf Tunus oldu. İkinci yarıda kendine gelen Danimarka, üst üste pozisyonlar yarattı.

Cornelius net kaçırdı

71. dakikada Cornelius'un altıpas içinden yaptığı kafa vuruşu direğe takıldı. Sezon başında Trabzonspor'dan ayrılan forvet oyuncusu, kaçan pozisyon sonrasında büyük şaşkınlık yaşadı.

Hakem penaltıyı vermedi

90+4. dakikada Tunuslu oyuncunun eline çarpan pozisyon için VAR'a çağrılan hakem; pozisyonu izledikten sonra penaltıya gerek olmadığına karar verdi.

Tunus'un 13 şutundan sadece 1 tanesi kaleyi buldu

Danimarka maçta 10 şut çıkarırken; Tunus ise 13 şut çıkardı. Afrika ekibi Tunus'un, buna rağmen sadece 1 şutu kaleyi buldu. D Grubu'nda ayrıca Fransa ve Avustralya bulunuyor.

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