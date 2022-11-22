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Yerli doğal gaz ile ilgili geri sayım başladı! Bakan tarih verildi

Yerli doğal gaz ile ilgili geri sayım başladı! Bakan tarih verildi

Karadeniz gazını konutlara taşıyacak altyapı çalışmalarında sona yaklaşıldığını belirten Enerji Bakanı Dönmez Türkiye’nin hem altyapısı hem gaz piyasalarıyla doğal gaz merkezi olmak için bütün enstrümanlara sahip olduğunu söyledi.

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz gazını konutlara taşıyacak altyapı çalışmalarında sona yaklaşıldığını belirterek, “Karadeniz’de keşfettiğimiz doğal gazı karaya çıkaracağımız ilk nokta olan Filyos’ta şu an çalışmalarımızı 7/24 esasına göre sürdürüyoruz” dedi.

12. Türkiye Enerji Zirvesi, Türkiye’deki enerji sektörünü bir araya getirdi. Enerji bürokrasisi ve enerji şirketlerinin yanı sıra zirveye Almanya eski Başbakanı Gerhard Schröder de katıldı.

Milliyet'ten Mithat Yurdakul'un haberine göre; zirvede konuşan Bakan Dönmez, Türkiye’nin son 20 yılda enerjide geçirdiği değişim ve dönüşümün bugün meyvelerini topladıklarını belirterek, “Karadeniz gazıyla birlikte yerli gazımız da bu sürece dahil olunca elimiz daha da güçlenecek” dedi. Mevcut hatların kapasitesini artırmak ve yeni çeşitlendirmesi için yoğun bir diplomasi yürüttüklerini ifade eden Dönmez, “Yeni hatların ve yeni kaynakların en ekonomik rotasının da Türkiye olması bugün sahip olduğumuz bu altyapının daha da gelişmeye müsait bir potansiyeli olduğunu da gösteriyor. Türkiye hem altyapısı hem de gaz piyasalarıyla doğal gaz merkezi olmak için bütün enstrümanlara sahip” vurgulamasını yaptı.

170 kilometre tamam

Dönmez, Karadeniz gazını konutlara taşıyacak altyapı çalışmalarında da sona yaklaşıldığını belirterek, şunları söyledi:

“Derin deniz tabanındaki 170 kilometrelik boru hattının serim işlemini geçen hafta tamamladık. Test ve devreye alma işlemleri devam ediyor. Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi’ndeki çalışmalarımızı da yüzde 80 oranında tamamladık. Karadeniz’de keşfettiğimiz doğal gazı karaya çıkaracağımız ilk nokta olan Filyos’ta şu an insanüstü bir gayretle çalışmalarımızı 7/24 esasına göre sürdürüyoruz. Deniz tabanından gelecek gazı burada işleyecek, ayrıştıracak, ulusal doğal gaz iletim sistemimize aktaracağız. Yerli gazımızı ulusal doğal gaz iletim sistemine bağlayacak BOTAŞ boru hattını da tamamladık. Orada da test ve devreye alma işlemlerimiz sürüyor.”

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