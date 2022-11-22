Jorge Jesus onayı verdi! Fenerbahçe aradığı stoperi Almanya'da buldu!

Fenerbahçe'de ocak ayı transfer harekatı başladı. Sarı lacivertliler savunma hattında derinlik sağlamak için Jesus'un raporu doğrultusunda harekete geçti. Köln'de forma giyen 26 yaşındaki futbolcu izleme heyetinin onayından geçti. Hakkında piyasa araştırması başlatılan 1.90 boyundaki Hübers için devre arasında teklif yapılabilir. İşte detaylar...

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Attığı gollerle büyük sükse yapan Fenerbahçe bu sezon en büyük sıkıntısını savunmada yaşarken, stoper bölgesine yapılacak takviye için adayların sayısı da artıyor. Bu doğrultuda geniş bir liste hazırlamaya başlayan sarı lacivertlilerin, genç ve gelişime açık isimlere yöneldiği biliniyor.

Fotomaç'ın haberine göre; Sözleşme sonuna yaklaşan adayları da listeye ekleyen F.Bahçe'de son gündeme gelense Bundesliga ekibi Köln'lün Timo Hübers oldu. İzleme komitesinin teknik direktör Jesus'a sunarak onayını alan 26 yaşındaki stoperi yönetime de raporladığı ifade edildi.

Devre arasına kadar takip edilecek

1.90 boyundaki savunmacının devre arasına kadar takip edilmesi kararlaştırıldı. Listede ilk sırada olmayan Timo Hübers için piyasa araştırmalarına başlandığı da belirtildi. Asıl mevkisi stoper bölgesi olmasına rağmen sağ bek olarak da görev yapabilen Alman futbolcu, gerektiğinde ön libero mevkiinde de oynayabiliyor. Daha önce Hannover 96 takımının da forması giyen Timo Hübers ülkesinin 18 yaş altı milli takımlarına seçilmişti. Tecrübeli futbolcu uzun boyu nedeniyle hava toplarına oldukça hakim...

Kulüp kariyerinde 186 resmi maçta oynayan Hübers 15 gol, 4 asist üretti. Mevkisine rağmen sadece 1 kırmızı kart gören oyuncu, bu sezon Köln'de 12 maçta oynadı. Oyuncunun piyasa değeri 7.5 milyon euro civarında.

Piyasa değeri 7.5 milyon euro

Oyuncunun yükselen performansı piyasa değerine de yansıdı. Geçen yıl aralık ayında değeri 1.5 milyon euro civarında olan 1.90 boyundaki futbolcuya haziran ayı itibariyle 7.5 milyon euro değer biçilmeye başlandı.

Kolay kolay sakatlanmıyor

Timo Hübers'in önemli özelliklerinden biri de çok sık sakatlık yaşamaması. 26 yaşındaki futbolcu, bu sezon sadece küçük bir kas problemi yaşadığı için 1 hafta sahalardan uzak kaldı. Oyuncunun daha önceki en ciddi sakatlığı ise 2020- 2021 sezonundaydı. Kas yaralanması yaşayan oyuncu 2.5 ay forma giyememiş ve 8 maçta görev yapamamıştı.

Sisteme uygun

Köln, 2 sezondur Bundesliga'da çıkış gösterirken Timo Hübers de bu yapının içinde temel taşlardan biri olmayı başardı. Uzun boyundan beklenmeyecek şekilde hızlı bir oyuncu. Savunmayı önde kurmayı seven Jorge Jesus'un takımında tam aranan tarzda bir isim olur. En büyük zaafı zamanlama hatası yapıp, fazla faul yapması. Bu sezon 20 maçta 7 sarı karı görmesi de bundan kaynaklı. Hübers, Fenerbahçe'nin dar savunma rotasyonunda farklı özellikleriyle fayda sağlayacaktır.