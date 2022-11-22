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Müzakere son aşamada! Suudi Arabistan'dan TCMB'ye 5 milyar dolar

Müzakere son aşamada! Suudi Arabistan'dan TCMB'ye 5 milyar dolar

Suudi Arabistan Maliye Bakanlığı Sözcüsü, TCMB'ye 5 milyar dolar mevduat yatırmak için müzakerelerin son aşamada olduğunu açıkladı.

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Suudi Arabistan'dan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na (TCMB) 5 milyar dolarlık mevduat girişi yapacak.

Suudi Arabistan Maliye Bakanlığı Sözcüsü, Reuters'ın sorusuna e-postayla verdiği yanıtta, "TCMB'ye 5 milyar dolar tutarında mevduat yatırmak için müzakerelerin son aşamasındayız" dedi.

Merkez Bankası rezervleri yılın en yüksek seviyesinde

 Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 11 Kasım haftasında bir önceki haftaya kıyasla 3 milyar 841 milyon dolar artışla 113 milyar 682 milyon dolardan 117 milyar 523 milyon dolara yükseldi.

Söz konusu veri, yılın en yüksek seviyesine işaret etti.

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