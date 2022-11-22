İŞKUR 81 ilde alım yapacak! En düşük 13 bin maaş verecek işte başvuru şartları
İş arayanlara müjdeli haberi İŞKUR verdi. İŞKUR tüm illerde istihdam ilanları için düğmeye bastı. 35 ilden 91.788 işçi alımı yaptığını duyurdu. 13 bin lira maaşla çalışacak olan personeller için başvuru işlemleri başladı. Peki İŞKUR personel alımı başvuru şartları nereden yapılır, hangi alanlarda personel alımı yapılacak?
İŞKUR'dan 81 ile iş müjdesi! İŞKUR tüm illerde istihdam ilanları için düğmeye bastı. 35 ilden 91.788 işçi alımı yaptığını duyurdu. Formu işaretleyenlere yüksek maaşlar ödeneceği bildirildi. Hangi sektörlerde alım yapılıyor?
İŞKUR iş arayanların ilk adresi oldu. Bu kapsamda çoğu kişi kendilerine en uygun olan işin neler olduğunu ve sistemde açılan iş ilanlarını araştırmaya başlamış durumda. Ayrıntılı bilgi yayınlandı
İŞKUR 81 ilde işçi alımı yapacak
2022'de 1,4 milyondan fazla kişiye istihdam sağlayan İŞKUR, yeni işe alım ilanlarını İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden duyurdu.
21 Kasım 2022 Pazartesi gününden itibaren incelenen duyurulara göre alımların büyük çoğunluğu sanayi sektörlerinde gerçekleşti.