Hıncal Uluç'a veda! Duayen gazeteci son yolculuğuna uğurlandı!

Duayen gazeteci, yazar ve spor yorumcusu Hıncal Uluç, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle 83 yaşında hayata gözlerini yumdu. Uluç için bugün kariyerinin büyük bölümünü geçirdiği Sabah gazetesinin önünde tören yapıldı. Törenin ardından Hıncal Uluç'un cenazesi Zincirlikuyu Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verildi.

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Gazeteci, yazar, spor yorumcusu Hıncal Uluç, İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede vefat etti. İki böbreğini de kaybeden Hıncal Uluç, kan zehirlenmesi sebebiyle tedavi altına alınırken bir süre önce kalçasını kırmış ve ameliyat olmuştu. Bir süredir İstanbul’da özel bir hastanede tedavi görüyordu. Sağlık durumu ağırlaşan Hıncal Uluç, önceki gece yaşamını yitirdi. 1960’lı yıllardan bu yana gazetecilik yapan Uluç, 32 yıldır Sabah gazetesinde köşe yazıyordu.

Habere adanan ömür

1 Kasım 1939’da Kilis’te dünyaya gelen Hıncal Uluç, Ankara Kurtuluş Lisesi’nden mezun oldu. Eğitimine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde devam etti. Uluç, daha sonra Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ne geçip buradan mezun oldu. Gazeteciliğe 1957’de Ankara’da Yenigün gazetesinin spor servisinde başladı. 1967 yılında Yankı gazetesinde görev aldı. 1990’da Sabah gazetesinde köşe yazılarına başlayan, meslek hayatı boyunca birçok dergiye ve televizyon programına imza atan Hıncal Uluç,A Spor’da da yorumculuk yapıyordu.

Hıncal Uluç için tören düzenlendi

Vefat eden gazeteci, yazar ve spor yorumcusu Hıncal Uluç için tören gerçekleştirildi. Yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle 83 yaşında hayata gözlerini yuman Uluç için kariyerinin büyük bölümünü geçirdiği Sabah gazetesinin önünde tören yapıldı.

Uluç'un sevenlerinin yanı sıra meslektaşlarının katıldığı törende, yakınlarının yaptığı konuşmaların ardından dualar edildi.

Hıncal Uluç'un naaşı, törenden sonra öğle vakti Zincirlikuyu Camisi’nde kılınacak CENAZE namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

"O ölüme koşan değil, yaşatan bir insandı"

Sabah gazetesinin önünde düzenlenen törende konuşma yapan Gazeteci Hıncal Uluç'un kardeşi Öcal Uluç, "Hıncal Uluç'un ağabeyiyim, 83 senedir birlikte yaşıyorum. O benim meslektaşım, dostum, sırdaşımdı. Hayatta en sevdiğim insan Hıncal'dı. Hayatımda yaptığım en zor işlerden biri burada şu an yaptığım konuşma. Onun asıl özelliğini sizlere söylemek isterim. O ölüme koşan değil, yaşatan bir insandı. Neden başka gazetelere gitmedi, taş yerinde ağırdır derdi. Allah onu en iyi yerde muhafaza edecektir. Biz onlarla gittiğimiz yerde buluşacağız" ifadelerini kullandı.

Hıncal Uluç son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede 83 yaşında vefat eden Hıncal Uluç, son yolculuğuna uğurlandı. Uluç’un cenazesinde siyaset, spor ve medya dünyasından birçok kişi birlikte saf tuttu. Zincirlikuyu Camii'nde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Hıncal Uluç’un naaşı Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedildi.

Bedrettin Dalan: “Ona hayatım boyunca minnettar kalacağım”

Türkiye’nin, Hıncal Uluç gibi bildiği yoldan şaşmayan gazetecilere ihtiyacı olduğunu dile getiren Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, İstek Vakfı ve Yeditepe Üniversitesi'nin kurucusu Bedrettin Dalan, “Kendisiyle ilişkimizi askerlik yıllarından itibaren hiç kaybetmedik. 50 yıla yakın arkadaşlığımız vardı. Bu müddet zarfında gazetecilikte kendi doğrusundan hiç şaşmadı. Ama bir tarafı varki onu her zaman şükranla yad edeceğiz. Geçmiş dönemdeki siyahi olaylar nedeniyle üzerime atılan iftirada Hıncal hep yanımda oldu. Hatırladığım kadarıyla en az 4 defa köşesinde benim masum olduğuma inandığını tüm ülkeye duyurdu. Netice itibari ile onun da dediğigibi gerçek gün yüzüne çıktı. Ona hayatım boyunca minnettar kalacağım. Allah rahmet eylesin. Umarım onun gibi korkusuz gazeteciler hep var olur” dedi.

Fatih Altaylı: “Çok onurlu bir adamdı”

Gazeteci, yazar Fatih Altaylı da duygularını şu cümlelerle anlattı:

“Biliyorduk böyle bir sonu. Hayatı boyunca sağlık sorunları çekti. Kötü bir düşme sonrası bacağını kırdı ve ondan sonra sağlığını hiç toparlayamadı. Kendisi o kadar onurlu bir adamdı ki hastalığı boyunca kendisini bize o halde hiç göstermek istemedi. Allah rahmet eylesin. Onu hep onurlu bir adam olarak hatırlayacağız.”

Faruk Süren: “Galatasaray’ın iyiliği için bizleri de eleştirmekten hiç geri durmadı”

Merhum Uluç ile çok fazla anısının bulunduğunu dile getiren Eski Galatasaray Başkanı Faruk Süren ise, “Hıncal Bey çok önemli bir yazar ve eleştirmendi. Değerli bir kaybımız oldu. Kendine has bir üslubu vardı. Zaten o üslubu Hıncal'ı Hıncal yapan özelliğidir. Hıncal Uluç iyi bir Galatasaraylıydı. Ama Galatasaray’ın iyiliği için de bizleri de eleştirmekten hiç geri durmadı. Kendisi ile çok anımız var. Ama son süreçte sağlık sorunları sebebiyle kimse ile görüşmek istemiyordu. Cümlemizin başı sağolsun. Ailesine de Allah sabır versin” ifadelerini kullandı.