Montella Roma'ya Galatasaray'ın genç yıldızını önerdi büyük yetenek

Adana Demirspor teknik direktörü Vincenzo Montella, İtalyan basınına konuştu. Montella, Galatasaray'ın futbolcusu Yunus Akgün'ü Roma'ya önerdi.

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Dünya Kupası nedeniyle verilen arada ailesiyle hasret gideren ve Afrika'da tatilde olan Adana Demirspor teknik direktörü Vincenzo Montella, İtalyan basınından Corriere Dello Sport'a konuştu.

"Yunus büyük yetenek"

Süper lig ve takımıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Montella şunları söyledi:

"Bir İstanbul takımında değil de Adana'da, güçlü bir kadroyla değil de lige yeni yükselmiş bir takımla geçen sezona başlama kararımdan dolayı çok mutluyum.

Türkiye ligi çok rekabetçi bir lig. Sandığınız gibi kolay değil. Türk Milli Takımı'na bizden Beşiktaş'a giden Tayyip Talha'yı ve 28 yaşında kadroya çağrılan Samet Akaydın'ı kazandırdığım için çok mutluyum.

Roma'ya tavsiye edebileceğim oyuncu Yunus Akgün. Çok özel bir forvet. Bugünlerde çok mutlu olmasa da Yunus büyük yetenek."

