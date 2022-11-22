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Yurda yasa dışı yollarla giren Suriyeliler böyle yaralandı!

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Yurda yasa dışı yollarla giren Suriyeliler böyle yaralandı!

HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 19 Suriye uyruklu yakalandı.

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Kırıkhan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe girişindeki uygulama noktasında  kamyoneti durdurmak istedi. Ekiplerin ikazına uymayarak kaçan kamyonet, polisin takibiyle durduruldu.

Sürücü gözaltına alındı

Araçta, yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen Suriye uyruklu 19 kişi yakalandı.

Kamyonet sürücüsü H.İ. gözaltına alındı, Suriye uyruklular da İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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