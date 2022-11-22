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İBB'den 24 Kasım'da öğretmenlere ücretsiz ulaşım

İBB'den 24 Kasım'da öğretmenlere ücretsiz ulaşım

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü birbirinden farklı kampanyalarla kutluyor. Bu kapsamda; İstanbulkart Mobil’de Dijital Öğretmen Kart tanımlı olan öğretmenler, tüm gün ücretsiz seyahat edebilecek.

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24 Kasım Öğretmenler Günü yaklaşırken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve iştirakleri bu günü, bir dizi hediyeler ile karşılıyor.

BELBİM A.Ş.’nin kampanyası ile öğretmenler 24 Kasım’da tüm gün ücretsiz seyahat edebilecek.

İstanbulkart Mobil'de Dijital Öğretmen Kart tanımlı olan öğretmenler, 24 Kasım tarihinde Marmaray, metro, metrobüs, otobüs ve şehir hatlarında QR kodla ödeme yaptıkları takdirde, geçiş ücretleri Dijital Öğretmen Kartlarına iade olacak. Öğretmenler gün içinde ne kadar geçiş yaparsa yapsın, ücretsiz geçişte herhangi bir limit söz konusu olmayacak.

İstanbul Kitapçısı'ndan yüzde 25 indirim

İstanbul Kitapçısı şubelerinde 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne özel 21-27 Kasım tarihleri arasında seçili kitaplarda yüzde 25 indirim uygulanacak. Bir diğer kampanya ise İBB iştiraki Kültür A.Ş. bünyesindeki müzelerde geçerli olacak. Yerebatan Sarnıcı, Şerefiye Sarnıcı, Miniatürk, Panorama 1453 Tarih Müzesi gibi müzelerde Öğretmenler Gününe özel 21-27 Kasım arasında öğretmen ve 1.derece yakınları için geçerli indirim uygulanacak. 

İBB Sağlık Dairesi Başkanlığı ise, önceden öğretmenlik yapmış Darülaceze sakinlerine ve Darülaceze’de öğretmenlik yapan çalışanlarına özel bir kutlama yapacak. Öğretmenlere pasta kesilip, canlı müzik eşliğinde Öğretmenler Günü kutlanacak. 

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