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Otoyol kenarına bırakılan bavuldan kadın cesedi çıktı! Gözaltına alınanlar şoke etti

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Otoyol kenarına bırakılan bavuldan kadın cesedi çıktı! Gözaltına alınanlar şoke etti

HİNDİSTAN'da bir otoyol kenarına bırakılan bavulun içinden kadın cesedi çıktı. Gözaltına alınanlar ise kadının anne ve babası...

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Hindistan'da Yamuna otoyolu yakınlarında bir bavul içine konulmuş genç bir kadın cesedi bulundu. Polis, kadının otopsi sonucunda kafasında, yüzünde ve vücudunun diğer kısımlarında yara izlerinin olduğunu ve kadının göğsünden iki kez vurularak hayatını kaybettiğinin tespit edildiğini bildirdi.

Polis, 22 yaşındaki genç kadının babası tarafından öldürüldüğünü ve kadının anne ve babasının gözaltına alındığını belirtti.

Polis, babanın ruhsatlı tabancasına ve olayda kullanıldığı iddia edilen araca el koyarken, davayı "namus cinayeti" olarak ele aldıklarını söylüyor.

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