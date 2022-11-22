İstiklal Caddesi bombacısının ikinci hedefi Fatih Camisi! Adalet Bakanı Bekir Bozdağ 'sızma'ya kızdı

TAKSİM İstiklal Caddesi'nde 6 kişinin ölümüne 81 kişinin de yaralanmasına neden olan bombalı saldırıyı gerçekleştiren Suriye uyruklu PKK'lı terörist Ahlam Albashır'ın ikinci hedefinin İstanbul Fatih Camisi olduğu ortaya çıktı. Albashır, Fatih Camisi'nin bahçesinde keşif yapmış... Öte yandan Adalet bakanı Bekir Bozdağ'ın zanlının ifadelerinin sızmasına çok kızdığı ve son sızmanın ardından bazı memurların yerinin değiştirildiği ortaya çıktı...

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İstanbul'da İstiklal Caddesi saldırısının üzerinden 9 gün geçerken soruşturmayla ilgili her gün yeni bir ayrıntı ortaya çıkıyor. Suriye uyruklu kadın terörist Ahlam Albashir’in profili ve amatörce davranışlarının saldırıya dair çokça soru işaretinin oluşmasına yol açtığını yazan İsmail Saymaz, teröristin ikinci hedefinin İstanbul'daki tarihi Fatih Camisi olduğunu yazdı. Saymaz, teröristin ifadesiyle ilgili sızmalar nedeniyle Adalet bakanı Bekir Bozdağ'ın çok kızdığını ve soruşturma bürosundaki bazı memurların bu sebeple yerlerinin değiştirildiğini aktardı.

'Abim ÖSO'da üst düzey komutan

Terörist Albashır'ın "Abim ÖSO'da üst düzey komutan" ifadesini hatırlatan İsmail Saymaz, teröristin ifadesinin tamamını yayınladı. Teröristin Taksim'de iki kez keşif yaptığı itirafını aktaran Saymaz, "İkinci hedef Fatih Camisiydi" bilgisini paylaştı. İşte terörist Ahlam Albashır'ın Fatih Camisi ile ilgili anlattıkları:

Fatih Camisi'nde keşif

"Bilal, Ahmet Elşeybun ve ben Fatih’e gitmek üzere sözleştik. Korsan taksiyi çağırdık. Bilal vazgeçti. Ahmet’le Fatih Camisi’nin önüne gittim. Zaman geçirip döndük. Bilal, 'Zorunlu haller haricinde atölyeden çıkma' dedi. Hacı aradı. 'Bilal’in lafını dinle' diye tehdit etti."

Taksim saldırısı bir gün ertelenmiş

PKK'lı terörist Ahlam Albashır, bombalı saldırının aniden gelen bir telefon nedeniyle bir gün ertelendiğini de anlattı. Albashır, "12 Kasım akşamı Bilal “Taksim’e gidelim” dedi. Telefon çaldı. Görüştükten sonra ertesi gün gitmemiz gerektiğini söyledi. Bilal ile Hüsam atölyedeydi" dedi.

Bombayı Suriye'den 16 yaşındaki kız getirdi Ahlam Albashır ifadesinde, "Bir ay önce Suriye’de 16-17 yaşlarında kadının yanında önemli malzemelerle Türkiye’ye gelip Bilal’in onun için yer ayarlaması gerektiğine, benden atölyede yalnız kalıp kalamayacağımı sormasıyla vakıf oldum" dedi.

Bekir Bozdağ 'ÖSO' sızıntısına çok kızdı

İsmail Saymaz, soruşturmayla ilgili sızmaların Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ı kızdırdığını yazdı. İşte yazının ilgili bölümü: "Bombacı Ahlam Albashir’in PYD’li olduğu sonucuna varılınca polis, ifadeleri parça parça basına sızdırdı. Bu ‘sızma’ İçişleri Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı arasında gerilime yol açtı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, bilgi sızdırılmasına çok öfkelendi. Bakan Bozdağ, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na talimat vererek, alınan ifadeden hiçbir bilginin basına yansımamasını emretti. Dün iktidar yanlısı Sabah gazetesinde bazı bilgiler yayınlanınca kimi memurların görev yeri değiştirildi.