Annesinin boğazını kesip 27 kez bıçakladı! Akli dengesi yerinde çıktı

KOCAELİ'de annesinin boğazını keserek 27 kez bıçaklayan sanığın, akli dengesinin yerinde olduğu tespit edilmesiyle müebbet hapisle cezalandırılmasına karar verildi.

Abone ol

2015 yılında meydana gelen olayda, seyir halinde olan aracın arka koltuğunda oturan Onur Özgür, yanındaki annesi Serpil Eroğlu’nun boğazını keserek 27 kez bıçaklamış, aracın ön koltuğunda oturan İfaket Ergün'ü de defalarca bıçaklayarak yaralamıştı. Anne Serpil Eroğlu hayatını kaybederken, Ergün ise ağır yaralanmıştı. Aracın sürücüsü Işık Gürel’in kaza yapması neticesinde olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilmişti.

Sanığın Kocaeli 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılanması devam edildi. Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde tedavisi biten ve cezaevine gönderilen Onur Özgür'ün akli dengesini tam olduğu belirtildi. Mahkeme heyeti, sanığın anne Serpil Eroğlu'na karşı işlemiş olduğu "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapis, İfaket Ergün'e karşı işlediği suçtan 10 yıl hapis ve Işık Gürel'e karşı işlediği "Kasten yaralama" suçundan 1 ay 7 gün hapisle cezalandırılmasına karar verdi.



