İstanbul'da yapımı devam eden metro hatlarıyla ilgili önemli açıklama

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul'da Bakanlıkça yapımı devam eden bütün metroları 2023 yılı içerisinde bitirerek İstanbulluların hizmetine alacaklarını duyurdu.

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Karaismailoğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Bakanlığının 2023 yılı bütçesi üzerindeki görüşmelerde milletvekillerinin soru ve eleştirilerini yanıtladı.

Bakan Karaismailoğlu, yüzde 65 demir yolu ağırlıklı bir yatırım dönemine girdiklerini belirterek, 4 bin 500 kilometre demir yolu ağı inşaatının devam ettiğini söyledi.

Konya-Karaman hızlı tren hattında şu anda yük ve yolcunun aynı anda taşınabildiğine dikkati çeken Karaismailoğlu, nisan ayında Sivas hattını açacaklarını, daha sonra Erzincan, Erzurum ve Kars'a kadar devam edeceklerini söyledi.

Karaismailoğlu, Aksaray'ı da demir yoluna bağlayacaklarını belirterek, "Şu anda yapımı devam eden Mersin, Adana, Osmaniye ve Gaziantep'e vardıktan sonra Urfa ve Adıyaman'a da devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Karaismailoğlu, İstanbul Havalimanı metrosunun 300 metre mesafede olmasına yönelik gelen eleştirilere yönelik şunları söyledi:

"Metro istasyonu ile havalimanı arasına Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçecek olan hızlı tren istasyonu gelecektir. Bu 300 metrelik mesafe, içerisindeki yürüyen bantlarla en fazla 1,5 dakikada geçilecektir. Şu anda sinyal testleri bitiyor. Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metro Hattı kısmını da önümüzdeki günlerde açacağız. Başakşehir-Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde ise hedefimiz yıl bitmeden hizmete açmak. Diğer yapımı devam eden bütün metroları da 2023 içerisinde bitirip İstanbulluların hizmetine alacağız."

"Aksaray-Ortaköy Yolu projesinde işler yoluna girdi"

Karaismailoğlu, sadece 2022 itibarıyla Antalya genelinde 21 bin 500 metrelik tünel yapıldığını ve şu anda yapımı devam eden 40 kilometrelik tünel olduğunu belirtti.

Aynı şekilde Phaselis Tüneli sayesinde yolun 2 kilometre kısaldığını aktaran Karaismailoğlu, Taşağıl-Derebucak yolunda 5 bin metre uzunluğundaki Demirkapı Tüneli'nin de bütün imalatlarının bittiğini ve burayı da en kısa zamanda Antalyalıların hizmetine sunacaklarını bildirdi.

Karaismailoğlu, Bitlis Çayı Viyadüğü'nü de yıl bitmeden hizmete açacaklarını belirterek, "Hangi bölgeye hangi proje ihtiyaçsa, maliyetine bakılmadan, gerekli mühendislik çözümleri yapılarak direkt yerinde uygulanıyor. Projede tam 56 bin ton çelik kullanıyoruz. Bu 2 Eyfel Kulesi demektir. Bitlislilerin ihtiyacıysa, bu yapılacaktır. Aynı diğer projelerimizde olduğu gibi." diye konuştu.

Aksaray-Ortaköy Yolu projesinde ise gecikmelerin ihaledeki iptallerden kaynaklandığını bildiren Karaismailoğlu, şu an işlerin yoluna girdiğini ve devam ettiğini söyledi.

"Adıyaman'da önümüzdeki ay Hastane Kavşağı'nı açacağız"

Karaismailoğlu, Şırnak'ın kara yollarından yeterli pay almadığına yönelik eleştirilerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Sadece 25 kilometre bölünmüş yol olan Adıyaman'da şu anda 169 kilometre bölünmüş yol olduğunu ifade eden Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Kaç katı olduğunu siz söyleyin. Şırnak'ta 2002 yılında sadece 20 kilometre bölünmüş yol vardı, şu an 263 kilometre bölünmüş yol var. Tabii ki yapılacaklar bitmiyor. Hepsi bir anda mı oluyor? Gökten inmiyor bunlar. Hepsi bir planlama çerçevesinde… Türkiye, 2005 yılındaki en değerli projesini Adıyaman'a yaptı. Bunları görmek lazım. İnşallah yakın zamanda gidip Kahta-Siverek arasındaki yolu da bitireceğiz. Adıyaman'da önümüzdeki ay gidip Hastane Kavşağı'nı da açacağız. Hastane Kavşağı ile Çelikhan Yolu'nun 2 kilometresini yapmış olacağız. Sonra devam edeceğiz. Bunlar bir anda olmuyor. Tabii ki planlı şekilde gidiyor. 2053 yılına kadar planladık, hepsi arka arkaya geliyor. Şu an Adıyaman'da devam eden 10 proje var. Hepsini gün gün takip ediyoruz. Merak etmeyin onlar bizim görevimiz, onları yapacağız."

"Türkiye emin ellerde"

Dünyada krizler konuşulurken Türkiye'nin her gün yeni bir yatırımı hizmete aldığını vurgulayan Karaismailoğlu, bunun sadece Türkiye'ye mahsus bir iş olduğuna işaret etti.

Karaismailoğlu, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Yusufeli'ne gideceklerini belirterek, "2002 yılında Türkiye'de sadece 50 kilometre tünel vardı. Biz Yusufeli'nde sadece 56 kilometre tünel yapıyoruz. Bunun yanında 3 bin 500 metre uzunluğunda dünyanın sayılı viyadüklerini yapıp bitiriyoruz. Yarın itibarıyla Türkiye genelinde tam 720 kilometreye ulaşmış bir tünel ağı olacak. Peşinden Ağrı Tutak Yolu'nu ve Konya Eğiste Hadimi Viyadüğü'nü açacağız." diye konuştu.

Devletin bir kuruşunu bile düşünerek harcadıklarının altını çizen Karaismailoğlu, bütün vatandaşların müsterih olmasını istedi.

Karaismailoğlu, Türkiye'nin emin ellerde olduğunu vurgulayarak, planlı şekilde faydalı işler yaptıklarını ifade etti.

Yaptıkları 28 bin 700 kilometre yol sayesinde sadece akaryakıttan 1 milyar litre, zamandan ise 7 milyar saat tasarruf sağladıklarını dile getiren Karaismailoğlu, bu kaliteli ve güvenli yollar sayesinde trafik kazalarının yüzde 82 azaldığını ve 13 bin 500 vatandaşın hayatını kurtardıklarını söyledi. Karaismailoğlu, yaptıkları her işin arkasında olduklarını belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Planlı büyümeye devam edeceğiz. Eleştirilere tabii ihtiyacımız var ama bu eleştiriler bizi vatanımıza milletimize hizmet noktasında teşvik edecek eleştiriler olacak. Bunlar uzun soluklu düşünülen ve maliyetleri tasarlanan projelerdir.

Son 20 yılda yaptığımız yatırımlar sayesinde Türkiye'de müthiş bir mühendislik ve yüklenici tecrübesi gelişti. Bu yükleniciler şimdi dünyanın her tarafında iş yapmaya başladı. Bugüne kadar ülkemize ne yaptık, neler kazandırdık, bundan sonra neler yapacağız, sonucunda da neler kazanacağımız ortadadır. Bütçemizin vatana millete hayırlı olmasını diliyorum."

Görüşmelerin ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının yanı sıra Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Karayolları Genel Müdürlüğü ile Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün bütçeleri kabul edildi.