Cübbeli ameliyattan çıktı dua edin diyerek son durumu açıkladı

'Cübbeli Ahmet Hoca' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü sağlık sorunları nedeniyle ameliyat oldu. Gözünden geçirdiği katarakt ameliyatı sonrası bir video çekerek takipçilerine sağlık durumunu paylaşan Cübbeli Ahmet; iyi olduğunu duyurdu, 'Dualarınızı eksik etmeyin' dedi.

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'Cübbeli Ahmet Hoca' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü; sol gözünden ameliyat oldu, ameliyattan çıkınca hasta önlüğü ile bir video çekerek Twitter hesabından yayınladı. Başarılı geçen operasyon sonrası sağlık durumuyla ilgili bir açıklama yapan Cübbeli Ahmet öğrencilerine Çarşamba günü derse girebilecek durumda olabileceğini söyledi.

Dualarla bugüne kadar geldim

Video boyunca şeker hastası olduğu için yıllardır göz rahatsızlığı çektiğini ve hocasından aldığı dualarla gözünün bugüne kadar gelebildiğini söyleyen Cübbeli Ahmet, birçok şeker hastasının gözlerini kaybedebildiğini anlattı.