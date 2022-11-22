BIST 4.640
DOLAR 18,63
EURO 19,10
ALTIN 1.043,43
HABER /  GÜNCEL

Cübbeli ameliyattan çıktı dua edin diyerek son durumu açıkladı

Cübbeli ameliyattan çıktı dua edin diyerek son durumu açıkladı

'Cübbeli Ahmet Hoca' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü sağlık sorunları nedeniyle ameliyat oldu. Gözünden geçirdiği katarakt ameliyatı sonrası bir video çekerek takipçilerine sağlık durumunu paylaşan Cübbeli Ahmet; iyi olduğunu duyurdu, 'Dualarınızı eksik etmeyin' dedi.

Abone ol

'Cübbeli Ahmet Hoca' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü; sol gözünden ameliyat oldu, ameliyattan çıkınca hasta önlüğü ile bir video çekerek Twitter hesabından yayınladı. Başarılı geçen operasyon sonrası sağlık durumuyla ilgili bir açıklama yapan Cübbeli Ahmet öğrencilerine Çarşamba günü derse girebilecek durumda olabileceğini söyledi.

Dualarla bugüne kadar geldim

Video boyunca şeker hastası olduğu için yıllardır göz rahatsızlığı çektiğini ve hocasından aldığı dualarla gözünün bugüne kadar gelebildiğini söyleyen Cübbeli Ahmet, birçok şeker hastasının gözlerini kaybedebildiğini anlattı.

ÖNCEKİ HABERLER
'Önce babamla ilgilen' diyerek saldırdı! Hastanede dehşet
'Önce babamla ilgilen' diyerek saldırdı! Hastanede dehşet
Matrah güncellemesinde ilk yaşandı otomotiv sektöründe şok etkisi yaptı fırsatçılar harekete geçti
Matrah güncellemesinde ilk yaşandı otomotiv sektöründe şok etkisi yaptı fırsatçılar harekete geçti
Benzine kallavi indirim geliyor! İşte 22 Kasım 2022 güncel benzin ve motorin fiyatları
Benzine kallavi indirim geliyor! İşte 22 Kasım 2022 güncel benzin ve motorin fiyatları
Işıltılı Bir Yeni Yıl İçin Mücevherler!
Işıltılı Bir Yeni Yıl İçin Mücevherler!
Savrulup sıkıştı! Üniversite öğrencisi motokuryeye çarptı kardeşi sinir krizi geçirdi
Savrulup sıkıştı! Üniversite öğrencisi motokuryeye çarptı kardeşi sinir krizi geçirdi
Meral Akşener'in FETÖ dosyasına gizli tanık girdi! 6 yıldır bitmeyen soruşturma...
Meral Akşener'in FETÖ dosyasına gizli tanık girdi! 6 yıldır bitmeyen soruşturma...
ABD'den skandal Pençe Kılıç açıklaması! PKK saldırdı diyemedi, 'siviller öldü' suçlaması
ABD'den skandal Pençe Kılıç açıklaması! PKK saldırdı diyemedi, 'siviller öldü' suçlaması
Çin'de yangın faciası! Fabrikada en az 36 kişi yanarak öldü
Çin'de yangın faciası! Fabrikada en az 36 kişi yanarak öldü
Meral Akşener'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a fotoğraflı yanıt! Gördüğün gibi yanımdakiler...
Meral Akşener'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a fotoğraflı yanıt! Gördüğün gibi yanımdakiler...
Üst düzey AK Partili isim açıkladı! Bazı bakanlıklar İYİ Parti'ye verilebilir
Üst düzey AK Partili isim açıkladı! Bazı bakanlıklar İYİ Parti'ye verilebilir
Evli savcı saplantılı aşık oldu kadın savcıya dehşeti yaşattı! ''Neden başını örttün sen çok güzelsin...'
Evli savcı saplantılı aşık oldu kadın savcıya dehşeti yaşattı! ''Neden başını örttün sen çok güzelsin...'
Tapu telefon bilgileri beyanı e devlet linki! E devlette kayıtlı telefonu da böyle değiştirin
Tapu telefon bilgileri beyanı e devlet linki! E devlette kayıtlı telefonu da böyle değiştirin