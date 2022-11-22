Meral Akşener'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a fotoğraflı yanıt! Gördüğün gibi yanımdakiler...

İYİ Parti lideri Meral Akşener, “Akşener'in kendisini ve yanındakileri gözden geçirmesinde fayda var” diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a partililerle çektirdiği fotoğrafla yanıt verdi.

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar dönüşü yaptığı açıklamada, Meral Akşener'in Âltılımı Masayı terk et" çağrısına verdiği karşılığı "Bu nasıl cevap ya" diye eleştirmiş ve "Cumhur İttifakı'nın attığı adımı nasıl kumarla özdeş hale getirmek istersin. Sayın Akşener'in kendisini ve yanındakileri gözden geçirmesinde fayda var." demişti.

Akşener fotoğrafla yanıt verdi

Meral Akşener Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sayın Erdoğan tavsiyeni dikkate aldım, yanımdakilere şöyle bir baktım… Gördüğün gibi yanımdakiler fevkalade sağlam, liyakat tavan. Ya senin yanındakiler nasıl?" ifadesini kullandı.