Pençe Kılıç Hava Harekatı’nı protesto etmek isteyen HDP’li gruba polis müdahale etti

Diyarbakır'da Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik yapılan ‘Pençe Kılıç Hava Harekatı’nı, basın açıklaması yaparak protesto etmek isteyen HDP’li gruba polis müdahale etti, 47 kişi gözaltına alındı.

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Diyarbakır’da aralarında HDP Milletvekili Dersim Dağ ile partililerin bulunduğu bir grup, Yenişehir ilçesinde bulunan Dağkapı Meydanı’nda toplandı.

Grup, Türk Silahlı Kuvvetleri’nce Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenen ‘Pençe Kılıç Hava Harekatı’nı protesto etmek istedi.

Ancak, polis grubun dağılması yönünde ikazda bulundu. Buna rağmen basın açıklaması yapmak isteyen gruba, polis izin vermedi. Tüm uyarılara rağmen dağılmayan aralarında HDP Diyarbakır İl Eş Başkanı Zeyyat Ceylan ve Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Diyarbakır İl Eş Başkanı Seval Gülmez’in de olduğı 47 kişi gözaltına alındı.

Adana'da polis ile HDP'liler arasında gerginlik yaşandı

Adana, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Suriye ve Irak’ın kuzeyine yönelik düzenlediği 'Pençe-Kılıç Hava Harekatı'nı protesto etmek isteyen HDP'liler ile polis arasında gerginlik çıktı. Polis, bina içinde basın açıklaması yapmalarını isteyerek, gruba müdahalede bulundu.

İstanbul'un Beyoğlu ilçesindeki İstiklal Caddesi'nde, 13 Kasım'da, 6 kişinin hayatını kaybettiği ve 81 kişinin yaralandığı bombalı terör saldırısının ardından TSK, Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki PKK/KCK/YPG ve diğer terörist unsurlara yönelik 'Pençe-Kılıç Hava Harekatı' düzenledi.

HDP'liler, harekatı protesto için Çukurova İlçe Başkanlığı bahçesinde toplandı. Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri de gruba bina içinde basın açıklaması yapmaları gerektiğini bildirdi. Binaya girmeyen gruba, çevik kuvvet ekibi müdahale etti. Polise direnenlerden bazıları, plastik sandalye ve şeker kaplarını ekiplere fırlattı. Cop ve kalkan kullanan ekipler, eylemcilerin binaya girmesini sağladı.

Öte yandan arbede sırasında gözlük ve ayakkabılarının kaybolduğunu öne süren bazı kişiler, polislerle tartıştı. Bir süre ekiplerle tartışmaya devam eden eylemcilerin daha sonra gruplar halinde dışarı çıkmalarına izin verildi.