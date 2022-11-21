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Bombalı eylem hazırlığındaki teröristler yakalandı

Bombalı eylem hazırlığındaki teröristler yakalandı

Şanlıurfa'da Suriye'nin Aynel Arap ilçesinden gelerek bombalı eylem gerçekleştirmek isteyen terörist ve onunla irtibatlı 3 kişi, jandarma tarafından yakalandı.

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Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan açıklamada, "PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğümüzün yaptığı çalışmalar neticesinde yasa dışı yollarla Suriye'nin Aynel Arab (Kobani) bölgesinden ülkemize giriş yaptığı tespit edilmesi üzerine yakalanarak gözaltına alınan Suriye uyruklu 1 şahıs, terör örgütünden almış olduğu talimatla Şanlıurfa ilinde bombalı eylem yapmak için gönderildiğini beyan etmiş, şahısla irtibatlı olduğu tespit edilen Şanlıurfa ve Bursa ilinde Suriye uyruklu 3 şüpheli şahıs daha yakalanarak gözaltına alınmıştır. İşlemleri akabinde adli mercilere sevk edilen 4 şüpheli şahıstan 1'i adli kontrol kararı ile serbest bırakılmış, 3 şahıs tutuklanmıştır" denildi.

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